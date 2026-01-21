　
地方 地方焦點

甫卸任獅子會總監　周矢綾接任桃園市警局志工大隊長

▲周矢綾接任桃園市警局志工大隊長

▲周矢綾（右）接任桃園市警局志工大隊長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「警察局志工大隊卸新任大隊長暨大隊幹部交接典禮」，21日於八德區來福星大飯店舉行，由市長張善政親自監交並頒發聘書及感謝狀給新卸任團隊。新任大隊長周矢綾表示，她甫卸任國際獅子會300B3區總監職務不久，感謝市府與市長的信任與肯定，承擔志工大隊長重任，期桃園警局有志工，民眾生活更美好。

感謝獅友姐妹　加入警局志工服務

周矢綾說，新任志工大隊的多數幹部，有許多是其擔任總監期間的獅友，感謝這些好姐妹的支持，大家將服務平台由獅子會再延展志警局志工，大家一起攜手為桃園市民服務，還有最大的感謝是出席活動的老公林武銘，老公到場支持投入公益服務，是給她最大的鼓勵。

▲周矢綾接任桃園市警局志工大隊長

▲桃園市警局志工大隊大隊長暨幹部交接。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長張善政指出，歲末年終是回顧與感恩的重要時刻，警察局志工大隊多年來站在第一線，協助民眾洽公、引導服務流程，志工夥伴以親切、耐心的態度主動關懷，協助說明相關業務，有效舒緩民眾情緒，讓警政服務更具人性與溫度，成為警察機關與市民之間最溫暖的橋梁。

卸任大隊長何淑子投入志工服務逾10年，擔任大隊長期間，與幹部團隊齊心合作，讓志工制度運作穩定、服務效能持續提升；新任大隊長周矢綾則具備豐富公益服務與團隊領導經驗，期盼在其帶領下，延續志工服務精神，推動志工大隊持續成長，為市民提供更完善、貼心的協助。

由周矢綾帶領的桃園市警察局志工大隊核心成員有：大隊長：周矢綾。副大隊長：楊富喻、藍淑娟。總幹事：郭明華。公關組長：何素卿。督訓組長：謝依璇。活動組長：鄭秋明。文宣組長：李千嬌。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

