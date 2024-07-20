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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建商「政治獻金熱潮」大退燒　藍綠白2024大選都縮水

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院政治獻金查閱平台日前公佈2024總統及立委選舉政治獻金。值得注意的是，建商過往都是政治獻金大戶，但這次選舉轉趨低調，捐贈額度相較往年大幅縮水，三位總統候選人部分，以執政黨候選人賴清德最受建商青睞，獲得3千7百多萬元政治獻金、國民黨候選人侯友宜有1千3百萬元、民眾黨柯文哲則約1千萬出頭。另外，過去熱衷於捐獻政治獻金、但近兩年都爆發工安意外的興富發、基泰集團、豐邑建設相關企業都相當低調，未有捐款紀錄。

細究政治獻金項目，過往政治獻金「大戶」的建商此次最青睞執政黨候選人賴清德，共捐款給他3773萬2855元，其次是侯友宜1314萬5000元，第三名則是柯文哲1007萬855元。根據監察院政治獻金平台查閱結果，捐款給三位總統候選人陣營的建商，共有33家開發公司、47家建設公司、30家營造公司，加起來僅110筆，總金額也高達5188萬5710元，但相較過往幾次大選縮水不少。

過往建商政治獻金常常採取「各方押寶」方式，誰也不得罪、頂多捐獻金額有所差異，有趣的是，此次大選並沒有建商三個人都捐，最多就是賴清德、侯友宜都捐，也有少部分建商選擇單押柯文哲。

幾個指標性建商中，興富發過去大選中出手闊綽，也採取藍綠押寶策略，幾名綠營政治人物許淑華、余天、陳歐珀等人參選立委都獲50萬支持、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲選戰期間也獲得100萬奧援、新北市長侯友宜在107年市長選舉中更拿到200萬元政治獻金。近年爆發中捷意外事件後，此次大選興富發及其其團下企業轉趨低調，並未有總統或立委候選人接受他們的政治獻金。

基泰建設在前次九合一大選中雖整體較偏藍營，但藍綠都有押寶，包含王閔生、簡舒培、陳重文、葉林傳、李柏毅、耿葳等多位北市議員都獲10萬，王鴻薇最被看重，議員選舉加上立委補選共獲基泰30萬政治獻金，而基泰建設去年因施工不慎造成鄰近公寓大規模塌陷，這次大選轉趨低調，集團也沒見到公開捐款給政治人物。同樣是工安事件慣犯的豐邑建設，近年大選也只捐給近期遭到收押的新竹縣長楊文科50萬元。

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