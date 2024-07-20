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新北首次放流6000紫海膽　侯友宜籲重視海洋永續發展

▲新北復育放流6000紫海膽 侯友宜籲重視海洋永續發展。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜籲民眾重視海洋生態多樣性，響應聯合國SDGs永續發展指標。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為使海洋資源永續發展，新北市響應聯合國永續發展指標SDGs14的「永續海洋」，新北市漁業處今（20日）上午10時於新北市貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林-生物多樣性復育」放流活動，結合「全健康」理念，推動農業健康市/式，積極維護保育海洋生態，喚起民眾對海洋保護的重視。今年首次放流新復育的紫海膽苗6000顆。

侯友宜表示，新北市人口居全台之冠，幅員遼闊，地理樣貌多變，人文底蘊豐富，為了讓所有市民能安居樂業，我們以聯合國永續發展目標（SDGs）作為施政核心方針，推動永續城市。新北四面環海，海洋可說是與新北市民眾生活息息相關，為維護海洋生態及棲地健康，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業。另外在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，以及在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，讓我們的海洋資源能生生不息，漁業永續發展。

▲新北復育放流6000紫海膽 侯友宜籲重視海洋永續發展。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府以海洋資源復育園區為基地，與臺灣海洋大學及臺灣山海天使協會協力，結合產官學推動山海造林計畫。

海洋棲地營造與維護單靠政府是不夠的，因此新北市政府以海洋資源復育園區為基地，結合國立臺灣海洋大學及臺灣山海天使協會等產學力量，推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也積極培育優質種苗來增裕海洋資源，目前與海洋大學培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛等物種，自2019年以來，已放流九孔52萬顆、花枝苗2萬5,000尾、海水魚苗8萬尾。

海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學與新北市長期合作從事海洋資源復育，與在地的合作伙伴每年復育放流花枝、貢寮鮑及多種水產種苗，持續增裕海洋資源，而今年為更進一步增加海洋生物多樣性，新增紫海膽的復育，由於紫海膽在珊瑚生態上扮演重要的角色，可以適度地抑制藻類生長，以協助珊瑚幼苗順利生長，雙管齊下促進珊瑚棲地營造。

▲新北復育放流6000紫海膽 侯友宜籲重視海洋永續發展。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜20日出席生物多樣性放流活動 。

Xpark總經理手嶋一雄表示，Xpark身為北台灣最大的水族館，是進行海洋生態教育的優良場域，為推廣海洋永續的理念，本次與新北市政府及海洋大學合作，將在桃園的水族館展示新北市東北角海域的珊瑚復育成果，讓民眾認識貢寮卯澳灣常見的軸孔珊瑚以及其中豐富的生態系，未來也會持續與新北市海洋復育園區技術交流，期望除了珊瑚之外也能展示更多東北角在地海洋生物，如花枝、貢寮鮑及本次放流的紫海膽等，為海洋復育及海洋教育盡一份心力。

新北市漁業處表示，新北市海洋資源復育園區為推動海洋永續重要的基地，而近年辦理山海造林珊瑚復育計畫更獲海洋委員會海洋保育署補助，而除了推動在地海洋生物的復育放流之外，復育園區亦有提供預約導覽的服務，歡迎對認識海洋生物有興趣的市民朋友一起到海洋資源復育園區，透過專人解說海洋生物知識，了解新北市海洋資源保育成果、海域生態生物多樣性，為海洋資源永續共同努力。

海洋資源復育園區預約導覽網址：https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40

▲新北復育放流6000紫海膽 侯友宜籲重視海洋永續發展。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜、國立臺灣海洋大學副校長冉繁華、Xpark總經理手嶋一雄及地方民意代表於活動中放流條石鯛魚苗、川紋笛鯛魚苗、九孔苗及新復育的紫海膽苗等。

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