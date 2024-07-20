政治獻金藏玄機　賴清德吸金、柯文哲小草戰力強、藍支持者捐款意願低

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／中央社提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院政治獻金查閱平台18日公布2024總統大選政治獻金，民進黨賴清德申報5億、民眾黨柯文哲3億4千萬、國民黨侯友宜僅1億9千多萬元。「賴蕭配」收支第一、吸金能力驚人；「柯盈配」小額捐款、結餘數目驚人、顯示小草熱情非凡；「侯康配」在收支兩端卻都「出奇的低」，政治獻金的細項也側面反應三組候選人的選戰走向及支持基礎。

若究其細項，「賴蕭配」的收入來源，個人和匿名捐贈62.81％、企業捐贈32.37%；「侯康配」的收入來源，個人和匿名捐贈62.69％、企業捐贈26.92%；「柯盈配」收入來源的比例最為懸殊，個人和匿名捐贈95.58％、企業捐贈4.46%。結餘部分，柯文哲破6千萬，為三黨候選人中最多，賴清德768萬元、侯友宜615萬元。

申報結果也反映3個陣營的吸引客群及支持基礎，「賴蕭配」在選戰中投入大量資源，吸金能力強也不吝於投放資源；「柯盈配」個人捐贈多達14萬6950筆、匿名捐贈也有2萬9019筆，且超過4分之3是3萬元以下的小額捐款，顯示柯文哲確實擁有一批行動力驚人的小草；不過破6千萬的結餘，顯見柯文哲連選戰都精打細算，後期大型造勢場次雖不多、但卻是場場爆滿。

至於身為傳統大黨候選人的「侯康配」在收支兩端卻都「出奇的低」，個人和匿名捐贈加起來僅7950筆，甚至不到一萬，不只遠遠落後柯文哲17萬筆，也被賴清德的3萬多筆倍數輾壓。有學者認為，侯友宜「出場」時間實在太晚，鐵粉支持者熱情沒有被點燃，更是從藍白合議題一路被壓著打，「根本不覺得會贏，何必花錢？」

綠委許智傑認為，這跟候選人聲勢有關，在選戰後期，柯文哲的「氣」明顯比侯友宜好，選戰氣勢反轉，導致支持藍營民眾捐款意願較低，相關數據可看出端倪。藍委洪孟楷也坦言，「侯康配」成軍時間相對比較晚，選前最後兩月才確定副手人選。但洪也強調，這麼短暫時間有這麼好的表現，也把每一筆募款的錢，都花在刀口上。

而根據《政治獻金法》規範，候選人完成申報政治獻金會計報告書後，若仍有賸餘，可用於以下4種用途，第一、支付當選後與公務有關的費用；第二、捐贈政治團體或其所屬政黨；第三、捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體；第四、參加公職人員選舉，但若4年內仍未用完，就必須向申報機關監察院辦理繳庫。

對於選舉結餘款的運用，據了解，侯友宜將捐給國民黨，柯文哲受訪時則說，當中1500萬是登記總統保證金的墊款，選後到現在因為還有辦小草感恩會，花一花，6個月花了1900萬，以及其他庶務雜支，現在大概剩下2100多萬而已，民眾黨希望是個學習型組織，最近開始在辦上課什麼的，也許在未來2、3年內主要用來做上課用。