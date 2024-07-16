　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

▲基隆警值班台遭撞亡 謝國樑拜會警政署長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇姓警員值班台遭撞亡，對於目前尚無法被認定為因公殉職，謝國樑下星期將親自拜會警政署長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第三分局八堵分駐所今年2月29日遭簡姓男子開小貨車衝撞，造成蘇姓警員身亡，傳出銓敘部審定蘇姓員警非奮勇執行任務以致死亡，目前警政署仍在審議是否符合「因公殉職」的撫卹待遇，市長謝國樑今（16日）在義警大隊鄭錦洲大隊長、警察志工大隊第一中隊游麗娟中隊長等人陪同下，表達力挺員警立場，並強調若無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除以民間募款方式為蘇姓警員爭取公道。

謝國樑說，八堵分駐所蘇姓警員在值勤時遭到車輛撞擊不幸身亡，對於目前尚無法被認定為因公殉職，他感到非常難過，希望在下星期能夠親自拜會警政署長，針對第一線警員執勤的風險以及挑戰進行討論，雖然目前全案尚未底定，除了感謝警政署跟銓敘部都在積極推動，市政府也希望能夠推一把，讓家屬在痛失家人的時候，不要再受到二次傷害。

▲基隆警值班台遭撞亡 謝國樑拜會警政署長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲義警大隊長鄭錦洲（左3）指出，如法令無法讓蘇姓員警獲得撫卹，將發起義警團隊捐贈。

謝國樑還指出，這次義警大隊及警察志工大隊等團體都站出來，就是要表達跟市政府一樣力挺員警的立場，萬一警政署真的有困難，無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除由民間進行募款，大家都殷切期盼能夠為蘇姓警員爭取公道，並且聲援家屬，希望能夠爭取到因公殉職的撫卹條件。

鄭錦洲表示，警察是高風險的行業，因公死亡跟因公殉職的差別很大，市長對於員警福利非常關照，如果法令無法讓蘇姓員警獲得因公殉職的撫卹，義警弟兄打算發起捐贈來達到目標；游麗娟則指出，志工常在第一線與基層員警互相協助，除了希望爭取最高的撫卹，更希望為員警爭取尊嚴。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
30歲美女主播結婚了！　嫁給粉絲
可不可女店員做「口水手搖飲」　醫：恐害食物中毒
雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車
「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜
快訊／離婚後爆劈腿2男！　陳天仁回應了
餵毒虐殺3歲繼女「埋屍樹下」　狠父判17年10月
獨／國道競速1人死亡！肇事男首曝光　一句話讓遺孀更哀痛
熱到受不了！女騎士「自備法寶」遮陽　網讚：沒妨礙別人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

針戳大腿！狠父虐殺3歲繼女「餵毒埋屍樹下」　更三審判17年10月

雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車

警收賄遭重判落跑「拉人下水拼翻案」　富二代淪被告現身法院

登山女神再戰公關女強人　控造假「人夫約泡」LINE對話

幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

「違停＋路口未減速」兄弟遭夾擊1死1傷　2駕駛下場曝光

新北前議員歐金獅涉賄　二審判3年半+沒收11個馬克杯

桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

針戳大腿！狠父虐殺3歲繼女「餵毒埋屍樹下」　更三審判17年10月

雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車

警收賄遭重判落跑「拉人下水拼翻案」　富二代淪被告現身法院

登山女神再戰公關女強人　控造假「人夫約泡」LINE對話

幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

「違停＋路口未減速」兄弟遭夾擊1死1傷　2駕駛下場曝光

新北前議員歐金獅涉賄　二審判3年半+沒收11個馬克杯

桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

台積電漲15元收1055　台股大漲117點來到23997點

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

愛立信2024行動趨勢報告：2029年5G用戶56億、AI來襲新一波換機潮

毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳

連晨翔崩壞吃胖21kg認了「不要減肥」　劉品言曝抱抱先頂到凸肚

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

女子「吃毒菇斷片」隔日上班神遊　同事全嚇傻…急幫送醫

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

社會熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

女星爆「蕭淑慎夫」性侵多女　說法都是同一套

宜蘭國中小「22師生搭帆船」擱淺！

妻子不指認小王身分　人夫靠這招逆轉勝

快訊／萬華凌晨「路人」被撞飛昏迷　身上驚見移民署背心

女童光腳走柏油路20分鐘　跟拍女還原經過

高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」也被抓

快訊／萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／國3和美段昨1死　今4車追撞奪2命

更多熱門

相關新聞

三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

新北市三重警分局黃姓員警日前駕車巡邏，遭毒駕男逆向撞擊身亡。對此，國民黨立委羅智強今（16日）表示，傳出黃姓員警只能算「因公死亡」獲得撫卹，但「因公死亡」的撫卹，與「因公殉職」差距極大。他強調，自己要為警請命，希望警政署要從寬認定，檢討相關規定，真正讓警察人員無後顧之憂，執勤時更安心。

即／基隆民宅火舌竄出！1、2F全面燃燒　警消搶救中

即／基隆民宅火舌竄出！1、2F全面燃燒　警消搶救中

基隆和平島王爺海上遊江　獲授證民俗無形文化資產

基隆和平島王爺海上遊江　獲授證民俗無形文化資產

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

基隆1粉專「發清涼片」！衛生局：被盜

基隆1粉專「發清涼片」！衛生局：被盜

關鍵字：

基隆撫卹謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

病毒大爆發！　全家都中鏢

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面