幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

▲蘇姓警員值班台遭撞亡，對於目前尚無法被認定為因公殉職，謝國樑下星期將親自拜會警政署長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第三分局八堵分駐所今年2月29日遭簡姓男子開小貨車衝撞，造成蘇姓警員身亡，傳出銓敘部審定蘇姓員警非奮勇執行任務以致死亡，目前警政署仍在審議是否符合「因公殉職」的撫卹待遇，市長謝國樑今（16日）在義警大隊鄭錦洲大隊長、警察志工大隊第一中隊游麗娟中隊長等人陪同下，表達力挺員警立場，並強調若無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除以民間募款方式為蘇姓警員爭取公道。

謝國樑說，八堵分駐所蘇姓警員在值勤時遭到車輛撞擊不幸身亡，對於目前尚無法被認定為因公殉職，他感到非常難過，希望在下星期能夠親自拜會警政署長，針對第一線警員執勤的風險以及挑戰進行討論，雖然目前全案尚未底定，除了感謝警政署跟銓敘部都在積極推動，市政府也希望能夠推一把，讓家屬在痛失家人的時候，不要再受到二次傷害。

▲義警大隊長鄭錦洲（左3）指出，如法令無法讓蘇姓員警獲得撫卹，將發起義警團隊捐贈。

謝國樑還指出，這次義警大隊及警察志工大隊等團體都站出來，就是要表達跟市政府一樣力挺員警的立場，萬一警政署真的有困難，無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除由民間進行募款，大家都殷切期盼能夠為蘇姓警員爭取公道，並且聲援家屬，希望能夠爭取到因公殉職的撫卹條件。

鄭錦洲表示，警察是高風險的行業，因公死亡跟因公殉職的差別很大，市長對於員警福利非常關照，如果法令無法讓蘇姓員警獲得因公殉職的撫卹，義警弟兄打算發起捐贈來達到目標；游麗娟則指出，志工常在第一線與基層員警互相協助，除了希望爭取最高的撫卹，更希望為員警爭取尊嚴。