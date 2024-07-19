柯文哲政治獻金多過侯友宜　綠委指反應選情：後期柯聲勢超過侯

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院政治獻金查閱平台18日公布2024總統大選政治獻金，民進黨賴清德申報5億、民眾黨柯文哲3億4千萬、國民黨侯友宜僅1億9千多萬元。柯文哲今（19日）大酸「一群騙子。」對此，綠委王世堅受訪表示，現在柯文哲奄奄一息，自己不想批評他，「但柯文哲要罵人至少要拿證據吧！」綠委許智傑則認為，政治獻金額度確實可以反應出選民支持度，侯友宜最後聲勢有被柯文哲超車，導致民眾捐款意願較低，從捐款資料可看出端倪。

三位總統候選人的支出部分，民進黨候選人賴清德申報5億多元，民眾黨柯文哲申報3億4千多萬元，而國民黨侯友宜則是申報最少的，僅1億9千多萬元。結餘部分，柯文哲破6千萬，為三黨候選人中最多，賴清德768萬、侯友宜615萬。

對於政治獻金額度是否反應選民看好度？許智傑表示，總統候選人的募款狀況，確實可以反應出選民的期待和支持度，這次因為是三腳督，泛綠支持者更加團結，且賴蕭推出的競選小物可愛又實用，更吸引民眾捐款支持，因此賴蕭的捐款最踴躍。

許智傑分析，反觀侯友宜最後聲勢有被柯文哲超車的狀況，導致民眾捐款意願較低，從捐款資料確實可以看出選情的端倪。

對於柯文哲「一群騙子」的說法，最大柯黑王世堅則認為，現在柯文哲奄奄一息，為了台灣政治好，應該要拉他一把，為共存共榮共同努力，自己不想批評他，「但柯文哲要罵人至少要拿證據吧！沒有證據不要亂講，先管好他自己申報的政治獻金。」