　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

智慧製造走進航太產線　漢翔導入即時監控...降低高價材料風險

▲航太高階加工機台在加工前進行自我檢測與精度校正，降低昂貴材料報廢風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲航太高階加工機台在加工前進行自我檢測與精度校正，降低昂貴材料報廢風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在經濟部產業技術司補助下，由國立台灣大學機械工程學系特聘教授覺文郁領軍，攜手台大、台科大、清華大學、虎尾科大、中正大學及成功大學等校，組成跨校旗艦團隊，推動「應用5G、工業物聯網推動CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務計畫」，並成功協助漢翔航空工業在航太零組件製造現場完成多項智慧化升級。

團隊在漢翔多台高階加工機台上，導入智慧量測、自動補償及加工過程即時監控與防護系統。航太零組件常使用鈦合金、高階鋁合金等高價材料，只要加工誤差或設備異常，往往就必須整件報廢，相關系統導入後，機台在加工前即可進行自我檢測，快速確認精度是否符合標準，並自動完成修正；加工過程中，系統同步監控運作狀態，若出現異常，即可即時示警，必要時啟動保護機制，避免風險擴大。

產線人員形容，這套系統如同替機台加裝一組「智慧感測與安全防護裝置」，讓過去仰賴經驗與人工判斷的環節，多了一層即時把關。實際運作下，不僅降低加工失誤率，也讓生產流程更為穩定，對航太產業高度要求的製造環境，發揮關鍵支撐效果。

漢翔航空工業總經理莊秀美表示，產學合作是一項需要長期投入的工程，公司歷時四年提供實際機台與產線場域，協助團隊進行技術驗證，讓研究成果得以在真實製造環境中反覆測試與修正。她指出，相關技術導入後，有效減少昂貴原料浪費，也提升加工可靠度，對追求零缺陷的航太製造體系而言，具有實質助益。

覺文郁指出，此次成果顯示，智慧量測、自動補償與即時監控技術已不再停留在實驗室，而是能真正走進工廠、落實在產線，協助產業解決「高價值零組件不能出錯」的核心痛點。未來團隊將持續擴大與航太、高階工具機及關鍵零組件業者的合作，加速智慧製造技術的普及應用，進一步提升台灣製造產業的整體競爭力。

▲航太高階加工機台在加工前進行自我檢測與精度校正，降低昂貴材料報廢風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲漢翔實際產線導入即時監控與防護機制，異常狀況可即時示警，確保加工安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15.8億「鈔票牆」曝光！　市民每人領6000元
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

嘉義市民中心北棟大樓動土典禮　邁向便捷市民服務新章

免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

春節將近送暖不缺席　唐氏症基金會募集萬份年菜助弱勢

太平媽再送愛！西螺福興宮發獎助學金　助200學子安心就學

桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

金門高職校運會學生搞怪　套垃圾袋避寒創意進場

產地到包裝全面把關！花蓮管控文旦柚品質　銷售旺季提前部署

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

嘉義市民中心北棟大樓動土典禮　邁向便捷市民服務新章

免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

春節將近送暖不缺席　唐氏症基金會募集萬份年菜助弱勢

太平媽再送愛！西螺福興宮發獎助學金　助200學子安心就學

桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

金門高職校運會學生搞怪　套垃圾袋避寒創意進場

產地到包裝全面把關！花蓮管控文旦柚品質　銷售旺季提前部署

大宇資更名光聚晶電後首次策略性併購　擬收購造隆與勤曜100%股權

李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

3億元職棒基地首開箱！台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

今天就換副眼鏡吧！ 黑川想矢、木村拓哉引領眼鏡新風潮

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

下剋上！吳芳嫺三盤射落11種子　強勢挺進澳網女雙次輪

【對媽放電】小嬰兒賴床被叫醒　發現是媽秒笑＋挑眉

地方熱門新聞

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

桃園智慧青農培力輔導　打造智慧農業新基地

桃園中路微型轉運站啟用　提升公車調度效率

周矢綾接任　桃園市警局志工大隊長

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

桃園「替代役公益大使團」　服務啟動

世外桃源基金會　捐贈819部食材處理機

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會亞太棒球訓練中心將設名人堂

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

強化特教專業台南市舉辦學前初任教師研習

更多熱門

相關新聞

連「晶晶體」都聽得懂！台灣大打造最懂在地商務的AI大腦

連「晶晶體」都聽得懂！台灣大打造最懂在地商務的AI大腦

隨著生成式AI技術突破，台灣大哥大運用電信本業龐大的語音數據優勢，開發出「AI聽寫大哥」的語音辨識系統(ASR)，實現了從實驗室走向商業落地的關鍵突破，也標誌著台灣大哥大正式邁向「提供算力與大腦」的戰略佈局。

守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

締造多項「唯一」　凱基人壽深化榮耀為客戶守護

締造多項「唯一」　凱基人壽深化榮耀為客戶守護

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

2030年前歐洲銀行業20萬職位恐受AI影響

2030年前歐洲銀行業20萬職位恐受AI影響

關鍵字：

智慧製造航太加工工業物聯網5G技術數位轉型

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面