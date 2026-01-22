　
地方 地方焦點

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

▲新北市幼兒園師生到關山參與蘿蔔食農體驗活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲新北市幼兒園師生到關山參與蘿蔔食農體驗活動。（圖／記者楊晨東翻攝）


記者楊晨東／台東報導

來自新北市的幼兒園師生連續第三年到訪台東關山，參與蘿蔔食農體驗活動。小朋友品嚐美味的碗公飯吃得津津有味，並在農會人員解說下，認識蘿蔔的生長過程及正確拔蘿蔔的方法。

活動中，休閒農業區發展協會志工帶領小朋友進行蘿蔔乾裝瓶體驗，隨後前往蘿蔔田實際下田拔蘿蔔。農會更在田間藏放「關山米乖乖」，讓孩子們進行大地尋寶，增添活動驚喜與歡樂。

▲新北市幼兒園師生到關山參與蘿蔔食農體驗活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

關山鎮公所與關山鎮農會共同規劃舉辦「2026關山幸福蘿蔔季」，自23日起每日上、下午各一場，共18場次，開放報名後迅速額滿。另「千人拔蘿蔔」活動將於31日登場，現場除拔蘿蔔體驗外，還有摸彩活動，頭獎為蘋果手機。

農會表示，每年二期稻作收割後種植蘿蔔，不僅可作為綠肥改良土壤，也能加工食用，老蘿蔔更被譽為另一種「黑金」。透過系列食農體驗，讓民眾從下田、製作到品嚐，深入認識農業與土地價值。

21日上午，新北市「愛迪爾國際幼兒園」大班學童參加農會專場體驗，在師長帶領下戴上手套、提著小水桶開心下田。關山鎮農會米國學校主任彭衍芳表示，希望透過活動讓孩子學習尊重土地、農夫及珍惜食物，也歡迎民眾31日到關山參與千人拔蘿蔔活動。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關山蘿蔔台東

