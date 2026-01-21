印尼失聯移工產子遭同鄉保母虐成腦傷　犯保南投分會協助康復返鄉

▲南投地檢署攜手犯保南投分會一路相伴，送印尼籍受虐男童返鄉。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名印尼籍女性失聯移工2年多前付費委請同鄉女子「布特麗」擔任保母，全日照顧2個月大的兒子，未料布特麗竟狠心對男嬰施虐成腦傷昏迷、所幸保住一命，布特麗於去年底遭南投地方法院重判7年徒刑；後經犯保南投分會及南投地檢署持續提供協助，受害男童身體逐漸復原、平安長至2歲多並順利返回母國展開新人生。

據判決書指出，布特麗案發前同為失聯移工，為賺取生活費而於埔里鎮住處從事保母工作，經人介紹而認識男童的母親，並約定以每天500元費用代為照顧剛出生不久的兒子，未料從托育的第三天起，布特麗就開始以不明方式傷害該名男嬰，時間長達5天，後來發現男嬰食慾不振、身體抽搐、發抖才驚覺有異，將他送醫急救、轉院至彰化基督教醫院，經診斷發現有受虐性腦傷及右側橈骨遠端骨裂等傷勢，且因此導致缺氧缺血性腦病變、硬腦膜下出血，昏迷兩周後才甦醒。

▲▼法務部長鄭銘謙、南投地檢署檢察長郭景東及犯保南投分會主委吳明賢先後探視被害男童。

男童母親事後憤而報警對布特麗提告，經檢方起訴、南投地院審理，最後以成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，處布特麗有期徒刑7年，並需於刑之執行完畢後驅逐出境；但男童於接受治療、復健後，仍有輕度智能不足、認知發展遠低於同齡水準等發展遲緩情形，出院後則由關注移工族群的中華官心協會理事長官宸誼接手照顧。

南投地檢署指出，犯罪被害人保護協會臺灣南投分會當時接獲該署轉介通報該名遭保母暴力虐待的印尼籍男嬰，隨即透過官宸誼取得聯繫、立即安排關懷訪視，經評估提供每月重傷生活照顧津貼，並媒合早期療育資源、協助被害男童進行復健，同時協助向該署申請犯罪被害補償金；法務部長鄭銘謙、臺灣高檢署檢察長暨犯保協會董事長張斗輝亦於114年3月赴南投期間前往探視，該署檢察長郭景東及犯保南投分會主委吳明賢爾後也多次前往關懷訪視，持續整合司法與社會資源、加強對弱勢被害人的照顧與陪伴。

▲印尼慈濟接手啟動跨國共善保護服務。

被害男童在中華官心協會細心照護下，逐漸學會坐、爬、行走與說話，曾受傷骨折的右手腕和瘦弱的身軀亦逐漸復原、健康成長，也在本案訴訟程序終告一段落後進行返鄉規劃；地檢署考量其返國後仍需長期復健與照護，審議決定補償之犯罪被害補償金，特委由犯保南投分會以信託管理方式分期支付，並與印尼慈濟合作有關補償金的撥付與運用，作為支應日後生活、復健與照護所需。

地檢署表示，郭景東及吳明賢在男童返鄉前夕也特地再度前往中華官心協會探視，並送上分期支付第一筆重傷補償金，20日登機當天更特地前往桃園國際機場送行；男童今日清晨已由中華官心協會陪同順利抵達印尼，正式展開嶄新的人生旅程。