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新北舉行聯合海葬！他一生熱愛海洋　　今重回大海懷抱

▲▼ 由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一名擁有10年跑船經歷的船員，自幼住在基隆八斗子，一生熱愛海洋。他的子女通過聯合海葬的方式，讓父親回歸生前摯愛的大海。新北市年度第3場聯合海葬於今（19）日出航，10位先行者在親人的陪同下，從板橋殯儀館追思會場搭乘專車前往新北市八里渡船頭出航，回歸大海。

新北市民政局表示，自升格以來，已有688位先人參加海葬，較升格前成長逾7倍，顯示民眾對環保自然葬法的接受度日益提高。新北市聯合海葬不分縣市和國籍，只需攜帶火化許可證及2位登船家屬的身分證影本即可報名，且全程免費。

過程中，先人骨灰會放置於可自行分解、不污染環境的安息袋內，並安置在木製安息盒中，以表達對先人的尊重。海葬時，家屬將安息袋自木盒中取出，與鮮花一同拋灑向大海，以達到環保和回歸自然的目的。

民政局指出，除了海葬，新北市還提供多種環保葬選擇，包括法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區植存及新店四十份公墓樹花葬等。此外，還提供身後關懷計畫，提供免費聯合奠祭服務，並可選擇海葬或植存樹葬地點。申請人身故後，家人不必擔心治喪負擔，也可透過殯葬自主，圓滿完成最後的人生旅程。相關資訊可洽新北市政府殯葬管理處，或至新北市政府民政局網站（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）生命終章頁面查詢。

▲▼ 由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海 。（圖／記者戴上容翻攝）

這次參與聯合海葬的先行者中，有一位是擁有10年跑船經歷的船員，幼時居於基隆八斗子，一生熱愛海洋。因此，子女通過聯合海葬的方式，讓父親回歸生前摯愛的大海。還有一位先行者，生前奉行環保主義，認同環保葬不立碑、不設墳、不記亡者姓名的理念，加上其父母也以海葬的方式完成人生最後一程，因此選擇海葬，與家人在海上相聚。

▲▼ 由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海 。（圖／記者戴上容翻攝）

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