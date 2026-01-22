桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

▲桃園市長張善政今天上午出席大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮活動上致詞，可有效分流清淤車輛，降低對省道交通與行車帶來安全衝擊。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日出席「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動時表示，這處清淤輸送系統專用道路完工，將可有效分流清淤車輛，降低對既有省道交通與行車安全衝擊，亦能讓鄉親及遊客飽覽大漢溪沿岸風光，進一步帶動龍潭與大溪地區的觀光發展。

▲桃園市長張善政今天上午出席大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮活動，會中與出席貴賓主持通車儀式。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，石門水庫是北臺灣乃至於桃園最重要的水資源命脈，清淤作業對延長水庫壽命至關重要。大嵙崁清淤道路工程總經費約新臺幣26.19億元，由經濟部水利署全額補助，為中央與地方攜手推動重大公共建設之成功典範。整項工程歷時約三年，已於去年底順利完工並完成驗收，今日正式通車後，清淤運輸車輛將不再行駛原有省道，除可提升清淤效率，亦兼顧交通安全與居民生活品質。

張善政強調，大嵙崁清淤道路除具備清淤運輸專用功能，還同步規劃人行步道及自行車道，串聯台3線、台4線交通路網還可銜接鄰近三坑生態公園，是市府推動「大龍門（大溪、龍潭、石門）」旅遊帶重要節點，可為市民、遊客提供安全便利兼具觀光功能的優質交通道路。

水利署北區水資源分署長謝明昌說，大嵙崁清淤輸送系統道路為阿姆坪防淤工程的重要一環。新道路啟用後，清淤運輸路線可縮短約5公里，不僅大幅提升清淤效率，也有助於節能減碳，對石門水庫活化及水資源管理具有長遠效益。

▲桃園市長張善政今天上午出席大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮，會中與出席民代貴賓大合影。（圖／市府新聞處提供）

市府水務局說明，這項工程除提供全國首見之水庫清淤專用運輸道路外，亦同步新設6公里保護工，滿足大漢溪左岸治理計畫所訂100年重現期防洪標準，工程期間並完成6座超高壓電塔遷移，改善瑞興國宅及崁津部落等水岸原住民聚落居住安全。工程亦首創將水庫淤泥與現地土方拌合為「淤泥拌合土」，用於保護工坡面填築，兼顧循環再利用與生態保育，展現工程技術與永續治理並進成果。

▲大嵙崁清淤輸送系統道路今天正式通車。（圖／市府新聞處提供）

今日出席者包括立委呂玉玲、邱若華、市議員李柏坊、徐玉樹、張秀菊、張肇良等民代，另外經濟部水利署北區水資源分署署長謝明昌、經濟部水利署第十河川分署長陳健豐、市府水務局長劉振宇、龍潭區長鄧昱綵、大溪區長徐景揚、台電公司新桃供電區營運處長蘇啟昌等貴賓均到場。