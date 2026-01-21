桃園智慧青農培力輔導　整合資源打造智慧農業新基地

▲農業局進行專題報告。（圖／市府提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政21日於市政會議，聽取農業局「智慧青農在桃園─青農培力與產業輔導成果及亮點」專題報告後表示，桃園在智慧農業發展上具備絕佳優勢，不僅擁有質與量兼備的青農團隊，青農對於新科技的高度接受與嘗試意願，更是科技落實於田間管理的關鍵。

張善政分享過去在科技部服務的經驗指出，學界擁有許多極具潛力的研究成果，或因缺乏產業應用場景的聯想而未能實體化。桃園青農具備豐富的農業專業與實務經驗，若能結合學術研發成果進行篩選及應用，極有機會將研究計畫「點石成金」，創造新的產業價值。

針對無人機與人工智慧（AI）的技術結合，可聚焦於「影像辨識」在農業情境的開發應用，如農業局可與青年局合作，透過媒合新創團隊開發自動辨識AI軟體，將能有效減輕基層農務人員的負擔，提升管理效率。期勉農業局，積極建立與學界的溝通管道，將具備熱忱的專業人才納入諮詢體系；同時透過跨局處合作主動提出需求，讓智發會、青年局等單位的科技量能與農業緊密結合，激發更多智慧農業的跨域創新合作。

農業局長陳冠義說明，市府每年編列約5,000萬元預算，補助智慧農機具的購置與應用。此項補助採取嚴謹的審核與管理機制，從初期的提案審查，到設置完成後的現地驗收與抽檢，市府皆全程嚴格把關。目前桃園已有許多農業應用導入AI技術，無論是自動化設備或精準農業系統，科技含量均持續提升。

為協助農友掌握最新科技趨勢，農業局每年均積極帶領青農組團參與國內外大型農機展覽，並與「台灣農業機械公會」等專業組織保持密切聯繫，持續引進最尖端且適合桃園在地農情的新式機具。

農業局補充，在智慧農業推動方面，市府已補助建置64處智慧農業示範場域，涵蓋蜂蜜、稻米、茶葉、設施栽培及無人機應用等多元產業，導入智慧生產、環控系統與感測設備。三年來累計投入經費超過8,000萬元，不僅有效降低勞動力需求，更同步減少用水、用藥與肥料支出，顯著提升生產效率與農產品品質。

農業局指出，去（114）年由青農組成的「桃園智慧農耕團」，運用智慧農機具跨區支援台南及花蓮的災害復原工作，展現高度韌性、專業技術與公共責任感。市府亦持續打造「桃園好農」品牌，輔導青農優化商品並擴大通路市場，活動銷售額已突破千萬元；今（115）年更成功進軍樂天跨境電商，逐步布局海外市場，提升桃園農產的國際能見度。