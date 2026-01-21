　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陪伴長者溫馨過年　桃園「替代役公益大使團」服務啟動

▲桃園「替代役公益大使團」服務啟動

▲桃園「替代役公益大使團」服務啟動，陪伴長者溫馨過年。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節將至，桃園市政府民政局「替代役公益大使團」服務21日正式啟動，出動近100人次替代役男深入鄰里，協助華山基金會為獨居長者送餐，並結合具醫學系背景的役男，提供量測血壓、口腔保健等衛教服務，提升長者健康識能，同時致贈發熱衣及民生用品，陪伴長者溫馨過年。

民政局表示，該局自113年成立替代役公益大使團以來，持續推動多元公益服務。截至114年底，替代役課後照顧班已完成逾200場次課後輔導；另結合社會役投入照顧受傷人員服務，提供就醫、家務、文書與關懷等協助，累計服務1,725人次、服務時數達1萬8,759小時，有效支援基層照顧量能，也讓具醫護背景的替代役男在服役期間能發揮專業、回饋社會。

替代役男陳柏驊、方東華與王德宇分享，服務中最有成就感的時刻，是看到原本較少互動的長輩開始願意交流。除了日常勤務外，也主動投入社區健康關懷，協助長輩量測血壓、紀錄健康數據；其中，具準牙醫背景的役男陳柏驊更設計口腔衛教課程，透過生動說明與有獎徵答，提高長輩參與意願。

華山基金會表示，受到景氣及天災等影響，今年年菜募集不如預期，僅有近6成募款，目前仍持續進行中，期盼各界善心人士支持。除了年菜外，獨居長者的保暖用品及民生用品也長期不足，感謝民政局加碼捐贈60件保暖發熱衣及衛生紙，在寒冬中為長者送上最即時的溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
別信雞佛壯陽！4類食物「戰鬥力大飆升」　醫認證
快訊／川普：我想要的不過是一塊冰
快訊／15縣市急凍　發布低溫特報！
工人過馬路遭賓士「2秒匡咚」輾斃　妻慟：下班吃飯遇死劫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園智慧青農培力輔導　整合資源打造智慧農業新基地

捐819部食材處理機　世外桃源基金會續助弱勢戶

陪伴長者溫馨過年　桃園「替代役公益大使團」服務啟動

甫卸任獅子會總監　周矢綾接任桃園市警局志工大隊長

印尼失聯移工產子遭同鄉保母虐成腦傷　犯保南投分會協助康復返鄉

2025年運彩銷售破710億創新高　公會理事長何昱奇夫妻獲表揚

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

強化社會安全網！南投縣幼兒專責醫師院所計畫收治率8成2

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

桃園智慧青農培力輔導　整合資源打造智慧農業新基地

捐819部食材處理機　世外桃源基金會續助弱勢戶

陪伴長者溫馨過年　桃園「替代役公益大使團」服務啟動

甫卸任獅子會總監　周矢綾接任桃園市警局志工大隊長

印尼失聯移工產子遭同鄉保母虐成腦傷　犯保南投分會協助康復返鄉

2025年運彩銷售破710億創新高　公會理事長何昱奇夫妻獲表揚

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

強化社會安全網！南投縣幼兒專責醫師院所計畫收治率8成2

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

高雄街頭追逐！休旅車「自撞貨車」又撞路樹　5人被帶回

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人給出解答：不然會引起公憤

深夜母親失聯！失智婦離家迷途　警調監視器急尋人

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」！　請辭參議員：不然命會被奪走

桃園智慧青農培力輔導　整合資源打造智慧農業新基地

捐819部食材處理機　世外桃源基金會續助弱勢戶

林怡君、陳貴鵬混雙鍍銅　射擊亞錦賽中華隊收1金1銀1銅

陪伴長者溫馨過年　桃園「替代役公益大使團」服務啟動

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

地方熱門新聞

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

金門「這支消防栓」　消防員優惠

一根菸燒上26樓屋頂台南高層建築工地火警無人傷亡

學生發放文宣　家長控徐團隊指使

台中伴手禮評選首度分組　27年老店奪下兩大類別首獎

台南市警高階人事大調整21名重要警職聯合交接就定位

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱

個管師連打8通電話　她複檢救回健康

消防新添170生力軍！台南市搶救、救護量能全面升級

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

新住民全身26%燙傷還要養全家　移民署攜手慈善團體送暖

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

桃園發布橙燈低溫特報　市府啟動跨局處應變

更多熱門

相關新聞

許光漢入公益大使團報到！「4大咖藝人」都是他學長

許光漢入公益大使團報到！「4大咖藝人」都是他學長

人氣男星許光漢在8月20日入伍，在成功嶺營區服替代役，也讓他的軍旅生活備受關注，13日撥交至南投中興新村「公益大使團」服務。該團體由具有特殊才藝的替代役男組成，成員包括音樂家及眾多知名藝人，他的「學長」包括KID、韋禮安、嘻小瓜等人，將以公益宣導表演為主。

許光漢南投報到畫面曝　許太太們見偶像讚「很帥」

許光漢南投報到畫面曝　許太太們見偶像讚「很帥」

許光漢到中興新村「公益大使團」服役　同僚很期待

許光漢到中興新村「公益大使團」服役　同僚很期待

許光漢第一志願選上替代役「內政部公益大使團」

許光漢第一志願選上替代役「內政部公益大使團」

替代役為獨老送餐　老奶奶開心：多5個孫子

替代役為獨老送餐　老奶奶開心：多5個孫子

關鍵字：

桃園替代役公益大使團陪伴長者

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面