強化特教專業　台南市舉辦學前初任教師研習

初任學前特殊教育教師專注參與研習，學習如何與幼兒及家長互動。

記者林東良／台南報導

為提升學前階段初任特殊教育教師的專業能力，臺南市教育局於學甲區東陽國小舉辦「學前階段特殊教育班教學支持研習」，共計2場次，邀請教師參與專業增能與經驗分享。

2025年11月19日首場研習以「從新手到園所一份子，學前巡輔教師的互動與親師溝通」為主題，強調教師以同理心與家長互動的重要性；2026年1月21日第二場研習則聚焦「玩中學的設計力，建立支持系統與專業分享文化」，協助初任教師建立教學策略與支持網絡。兩學年共有40位初任及代理學前特殊教育教師參與，為其專業發展奠下穩固基礎。

台南市長黃偉哲表示，學前教育是孩子成長的關鍵起點，市府持續打造友善與包容的學習環境，讓每位幼兒都能獲得適性教育。透過專業研習，提升教師專業能力，使孩子在愛與支持中茁壯成長。

教育局長鄭新輝補充，教育局持續推動多元支持措施，包括定期專業研習與建立教師專業學習社群，提升教學品質；市府也持續補助經費，協助學前特殊教育教師增能，共同營造支持性學習環境，讓幼兒快樂學習、健康成長。

研習內容涵蓋學前特教教師角色與職責、師生互動及親師溝通等面向。東陽國小陳怡靜老師分享，講師以豐富實務經驗與生動口條，提供具體策略，幫助教師更了解幼兒園課程類別，掌握班級課程規劃及流程，並啟發教師檢視自身教學方式，針對IEP目標有更明確方向。期待初任教師將所學運用於教學現場，提供特殊幼兒更適切的教育與照顧。