　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

免自建昂貴硬體，也能使用頂級AI算力資源，由超微半導體（AMD）與國家高速網路與計算中心（國網中心）攜手舉辦的「2026 AMD 免費算力資源 × 國網中心 Taiwan AI RAP 算力服務推廣說明會」，21日於台南沙崙資安大樓登場，吸引超過50家大南方企業與新創團隊到場參與。

線上同步參與人數亦突破百人，再度讓沙崙智慧綠能科學城成為產業關注焦點，也凸顯其在AI產業發展中的關鍵節點角色。

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城自105年啟動建設以來，從早期聚焦節能、儲能、綠能與系統整合，近年進一步結合南科半導體產業能量，發展方向涵蓋資安、半導體、AI算力、智慧機器人與無人載具，已成為南臺灣AI與新興科技的重要實驗與應用場域，也是「大南方新矽谷推動方案」的核心樞紐。

南市經發局長張婷媛指出，全球晶片設計大廠AMD臺南辦公室於114年3月揭幕，象徵沙崙高科技產業聚落逐步成形的重要里程碑。沙崙不僅是全臺唯一同時匯集中研院、工研院與國研院三大研究機構的園區，周邊更鄰近14所大專院校的人才培育能量，加上市府在招商引資上提供場域與資金媒合，以及K12雙語學校、即將完工的三井Outlet二期、沙崙醫療服務與創新園區等生活機能逐步到位，讓AI產業落地發展具備最完整條件。

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局補充說明，此次AMD與國網中心聯手合作，讓南部廠商與新創團隊在概念驗證（POC）階段，即可使用過往僅大型企業或研究機構才能負擔的高效能算力資源，有助加速技術可行性驗證、降低營運風險。說明會中也介紹國網中心推出的生成式AI應用開發平台「Taiwan AI RAP」，結合AMD免費GPU算力申請方案，讓廠商無須自建高成本硬體，即可進行模型訓練與應用測試。

此外，平台亦搭配專業輔導團隊，協助廠商與新創團隊熟悉平台操作、模型部署與算力調度，降低AI導入門檻。單一團隊可同時提出多項專案申請，每案經核定後即可使用五週算力資源，整體規劃共六個申請梯次，具發展潛力的專案亦可依實際研發需求申請使用期限展延，提供高度彈性與實質支持。相關算力申請資訊，可至台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）官網查詢。

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

AI算力實際落地沙崙，讓廠商與新創團隊在POC階段即可使用「國際級×國家級」算力資源，真正做到「用得到、用得起」，也讓本次說明會迴響熱烈。南市府強調，未來將持續以沙崙智慧綠能科學城作為AI產業發展核心，讓臺南不只是企業設點之地，更要成為企業來得了、留得下、做得成，並與全球接軌、甚至領航世界的關鍵起點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15.8億「鈔票牆」曝光！　市民每人領6000元
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

嘉義市民中心北棟大樓動土典禮　邁向便捷市民服務新章

免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

春節將近送暖不缺席　唐氏症基金會募集萬份年菜助弱勢

太平媽再送愛！西螺福興宮發獎助學金　助200學子安心就學

桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

金門高職校運會學生搞怪　套垃圾袋避寒創意進場

產地到包裝全面把關！花蓮管控文旦柚品質　銷售旺季提前部署

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

嘉義市民中心北棟大樓動土典禮　邁向便捷市民服務新章

免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

春節將近送暖不缺席　唐氏症基金會募集萬份年菜助弱勢

太平媽再送愛！西螺福興宮發獎助學金　助200學子安心就學

桃園大嵙崁清淤輸送專用道今通車　提升清淤效率帶動大龍門觀光

金門高職校運會學生搞怪　套垃圾袋避寒創意進場

產地到包裝全面把關！花蓮管控文旦柚品質　銷售旺季提前部署

唐綺陽瘦出鉛筆腿！做皮拉提斯「身體變緊實」甩肉26公斤 公開4重點

大宇資更名光聚晶電後首次策略性併購　擬收購造隆與勤曜100%股權

李洋授旗、頒發加菜金！米蘭冬奧代表團2月1日起陸續啟程

3億元職棒基地首開箱！台鋼雄鷹「皇鷹學院」球迷一日遊1/26開搶

今天就換副眼鏡吧！ 黑川想矢、木村拓哉引領眼鏡新風潮

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

【孟婆湯不純？】嫩嬰一開口竟是台灣人耳熟能詳的那句話

地方熱門新聞

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

桃園智慧青農培力輔導　打造智慧農業新基地

桃園中路微型轉運站啟用　提升公車調度效率

周矢綾接任　桃園市警局志工大隊長

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

桃園「替代役公益大使團」　服務啟動

世外桃源基金會　捐贈819部食材處理機

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會亞太棒球訓練中心將設名人堂

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

強化特教專業台南市舉辦學前初任教師研習

更多熱門

相關新聞

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日指出，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，現在正是投入技職體系的好時機。他直言，AI的蓬勃發展催生了龐大的基礎建設需求，讓水電工、電工等藍領階層變得極為吃香，在美國甚至能領到高達6位數美金（約台幣300萬以上）的年薪。

獎金百萬！2026智慧創新大賞開跑

獎金百萬！2026智慧創新大賞開跑

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

全球8吋晶圓供需失衡轉向12吋 中芯帶頭搶單！陸晶圓代工廠集體漲價

免費午餐結束？ChatGPT預計開始投放廣告

免費午餐結束？ChatGPT預計開始投放廣告

關鍵字：

自建硬體頂級算力AMD國網中心AI

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面