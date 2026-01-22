免自建硬體也能用頂級算力　AMD攜手國網中心助攻南部產業AI升級

▲AMD與國網中心於台南沙崙舉辦算力服務推廣說明會，吸引眾多企業與新創團隊參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

免自建昂貴硬體，也能使用頂級AI算力資源，由超微半導體（AMD）與國家高速網路與計算中心（國網中心）攜手舉辦的「2026 AMD 免費算力資源 × 國網中心 Taiwan AI RAP 算力服務推廣說明會」，21日於台南沙崙資安大樓登場，吸引超過50家大南方企業與新創團隊到場參與。

線上同步參與人數亦突破百人，再度讓沙崙智慧綠能科學城成為產業關注焦點，也凸顯其在AI產業發展中的關鍵節點角色。

台南市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城自105年啟動建設以來，從早期聚焦節能、儲能、綠能與系統整合，近年進一步結合南科半導體產業能量，發展方向涵蓋資安、半導體、AI算力、智慧機器人與無人載具，已成為南臺灣AI與新興科技的重要實驗與應用場域，也是「大南方新矽谷推動方案」的核心樞紐。

南市經發局長張婷媛指出，全球晶片設計大廠AMD臺南辦公室於114年3月揭幕，象徵沙崙高科技產業聚落逐步成形的重要里程碑。沙崙不僅是全臺唯一同時匯集中研院、工研院與國研院三大研究機構的園區，周邊更鄰近14所大專院校的人才培育能量，加上市府在招商引資上提供場域與資金媒合，以及K12雙語學校、即將完工的三井Outlet二期、沙崙醫療服務與創新園區等生活機能逐步到位，讓AI產業落地發展具備最完整條件。

經發局補充說明，此次AMD與國網中心聯手合作，讓南部廠商與新創團隊在概念驗證（POC）階段，即可使用過往僅大型企業或研究機構才能負擔的高效能算力資源，有助加速技術可行性驗證、降低營運風險。說明會中也介紹國網中心推出的生成式AI應用開發平台「Taiwan AI RAP」，結合AMD免費GPU算力申請方案，讓廠商無須自建高成本硬體，即可進行模型訓練與應用測試。

此外，平台亦搭配專業輔導團隊，協助廠商與新創團隊熟悉平台操作、模型部署與算力調度，降低AI導入門檻。單一團隊可同時提出多項專案申請，每案經核定後即可使用五週算力資源，整體規劃共六個申請梯次，具發展潛力的專案亦可依實際研發需求申請使用期限展延，提供高度彈性與實質支持。相關算力申請資訊，可至台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）官網查詢。

AI算力實際落地沙崙，讓廠商與新創團隊在POC階段即可使用「國際級×國家級」算力資源，真正做到「用得到、用得起」，也讓本次說明會迴響熱烈。南市府強調，未來將持續以沙崙智慧綠能科學城作為AI產業發展核心，讓臺南不只是企業設點之地，更要成為企業來得了、留得下、做得成，並與全球接軌、甚至領航世界的關鍵起點。