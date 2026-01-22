台南南區眷村年貨大街接力登場　黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

▲台南市南區眷村年貨大街22日舉行記者會，市長黃偉哲與地方里長共同宣布活動正式開跑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區年度年節活動「眷村年貨大街」即將熱鬧登場，首場將於1月29日至2月2日在水交社眷村文化園區舉行，接續於2月6日至10日移師台南市棒球場旁接力辦理。

市長黃偉哲22日出席活動記者會，與南區區長蕭琇華及在地里長共同啟動活動序幕，正式宣告南區眷村年貨大街開跑，邀請市民朋友走進眷村，感受濃濃年節氛圍。

黃偉哲表示，南區眷村年貨大街在地方里長與社區長年支持下，已成為深受市民喜愛的年度盛事，每年吸引大量人潮共襄盛舉，不僅保存眷村飲食文化，也讓許多即將消逝的眷村美食得以延續與傳承。他強調，眷村文化是台南美食之都不可或缺的重要一環，透過年貨大街的持續推廣，讓更多人看見眷村美食、年貨與獨特文化風貌。

南區區公所指出，今年眷村年貨大街採「雙場域、跨時段」方式規劃，讓市民在農曆年前後都能感受南區多元而豐富的眷村年味。活動由明德里辦公處主辦「水交社文化季暨眷村年貨大街」，再由新生里辦公處接力舉辦「台南眷村年貨大街」，兩場活動相互串聯，集結眷村年菜、特色小吃及各式應景年貨，共同打造南區獨具特色的年節市集。

南區區長蕭琇華表示，眷村年貨大街結合文化展演與在地創意元素，現場除了眷村經典美食，臘肉、香腸、南北貨、糖果等傳統年貨攤位外，也規劃多項精彩表演，邀請在地學校與藝文團隊參與，並設有文創市集、摸彩活動及愛心義賣等多元內容，讓活動更添熱鬧與溫度。

台南市政府表示，眷村美食不僅令人回味，更承載著珍貴的時代記憶與生活智慧。誠摯邀請市民朋友攜家帶眷，在農曆年前走訪南區眷村年貨大街，選購充滿年節氣息的特色年貨；採買之餘，也可順道造訪水交社眷村文化園區，園區內設有AIR台南館、眷村主題館、飛行親子館等八大主題館，展覽內容豐富多元，讓民眾深入認識眷村文化與歷史，歡喜迎接嶄新的新春佳節。

今日記者會包括市議員林美燕、王家貞、周麗津、李啟維、蔡淑惠及Ingay Tali穎艾達利親自出席，立法委員林俊憲、陳亭妃服務處亦派員與會，展現各界對地方年節活動與眷村文化傳承的重視與支持。