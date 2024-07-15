基隆和平島王爺海上遊江　邱佩琳親授證民俗無形文化資產

▲和平島王爺海上遊江登錄基隆民俗文化資產，副市長邱佩琳（右）親授證儀式圓滿成功。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化觀光局14日舉辦「2024和平島王爺海上遊江授證典禮」，副市長邱佩琳與在地里民社團、文化部文化資產局及在地文史團體等各界文化人士齊聚和平島社靈廟，慶賀即將到來的三府王爺生日同時，一起見證和平島王爺海上遊江登錄成為本市民俗文化資產的歷史時刻。

「和平島王爺海上遊江」屬於國內少數不燒不化，能下水航行之王船，每年固定於農曆6月15日三府王爺聖誕期間舉行，遊江從和平島社靈廟出發，繞經正濱漁港、新北市南雅漁港、八斗子漁港、基隆港內港等周邊地區，於繞境後將王船移入特闢的王船廠內供奉安置，續舉辦陸上遊江、三府王爺遶境、宴王、聖誕平安宴等系列儀式慶祝王爺聖誕，成為地方年度宗教盛事之一，更是王爺信仰中具獨特色彩的宗教活動之一。

副市長邱佩琳表示，今天的儀式有很多外地遊客參與，讓她相當感動，希望透過授證儀式，在文化觀光局的不懈努力，讓更多人知道這場活動，也讓基隆的文化傳承得以延續不輟。

文化觀光局長江亭玫表示，經過本市團隊及各界努力之下，和平島王爺海上遊江終於在2024年1月25日召開的無形文化資產審議會當中通過，並在4月22日確定登錄為基隆市定民俗，和平島社靈廟管理委員會為保存者，儘管曾因基隆港築港與港務繁重等因素一度停辦，但在信徒間緊密的相互連結、不懈的努力下重啟，展現了基隆豐富的海洋文化底蘊及在地居民深厚的凝聚力。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

文觀局表示，本市因獨特歷史人文特色，發展出來地方獨有的民俗祭儀，展現本市豐沛的無形文化資產潛力，王爺海上遊江儀式更是結合在地特有漁港人文特色及信仰的具體文化實踐，於本市王爺信仰中一大亮點，此次的公告登錄保存更讓後代世人走近、知悉、關注大時代下的在地文化，共同面對歷史的記憶，迎向更美好的文化臺灣。

「和平島王爺海上遊江」不僅是一場宗教儀式，更是人類與文化、海洋交流互動下的具體實踐，除了展示在地獨有的文化色彩，也促進地方的文化發展與傳續，更藉由授證儀式的圓滿落幕，顯見珍貴的在地無形文化資產受到高度重視，作為基隆市致力於文化資產保存工作上的重要里程碑。