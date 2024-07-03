基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

▲基隆港警總隊「基652號」巡邏警艇正式啟航。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

基隆港務警察總隊於今（3日）在臺北港東9碼頭隆重舉行「基652號」巡邏警艇啟航典禮。這艘耗資新臺幣2,324萬餘元打造的新型警艇，將為臺北商港海域的安全維護工作注入新動力。總隊長林温柔表示，「基652號」的加入，不僅為港警注入新血，更彰顯基隆港務警察總隊精進執法的決心，持續為北部商港安全貢獻心。

基隆港警總隊長林温柔致詞時指出，隨著臺北國際商港貨運量持續攀升，港警面臨的挑戰與日俱增。「基652號」的服役將大幅提升港務警察執行港區巡邏、緝私、反偷渡等任務的效能，為打擊海域犯罪、確保航運安全提供有力支援。

林温柔表示「基652號」採用快艇單體船型設計，總長14.75公尺，船寬3.80公尺，配備雙馬力引擎（各1000匹），最高航速可達18節，續航力超過300浬。警艇還裝設了GPS航儀、變頻冷氣等先進設備，顯著改善執勤環境。特別值得一提的是，警艇船尾特別設計了跳水板和吊桿，能靈活應對各種海上突發狀況。

啟航典禮貴賓出席眾多，包括臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處、交通部航港局北部航務中心、基隆港警察之友會等各單位代表。在簡潔而隆重的揭牌儀式後，與會嘉賓在新巡邏警艇「基652號」前合影留念，共同見證這個港區治安的重要里程碑。