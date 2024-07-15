基隆1粉專「連4天發清涼片」還有全裸女！衛生局報警：被盜勿上當

▲粉專被盜用。（圖／翻攝自Facebook／基隆市e化健康博物館）

記者曾筠淇／綜合報導

「謝市長，讓不適任的人走路吧。」民進黨基隆市議員張之豪稍早發文表示，宣傳政績的平台之一就是臉書，然而「謝市府的粉絲頁長這樣。」從畫面可見，臉書粉專「基隆市e化健康博物館」近日貼出不少與健康無關的內容，其中還包含狗狗舔胸的影片。針對此事，基隆市衛生局表示，粉專目前被盜用，請民眾勿點擊。

張之豪在臉書粉專上發文表示，臉書是宣傳政績的平台之一，「結果，謝市府的粉絲頁長這樣。」他認為，謝國樑身邊很少有人想幫忙，「都只是在餵他假資訊、利用他、榨乾他」，因此他也對謝國樑喊話，「讓不適任的人走路吧，他們只會害你，不會幫你。」

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網紅「四叉貓」劉宇也發文表示，有很多人私訊他，說基隆某個粉專被盜用，還貼出一堆性愛影片。

實際查看粉專「基隆市e化健康博物館」，目前限時動態發布了女子全裸的畫面，並要民眾「查看更多」。貼文部分，自12日下午1時許，就開始發布與健康無關的內容，其中包含不少女子穿著清涼的影片。

對此，基隆市衛生局發布通知，「因『基隆市健康e化博物館』粉絲專頁帳號被盜，導致粉專出現不適切內容，現已報警，請民眾勿再點擊，切勿上當！」

▲基隆市衛生局發布通知。（圖／翻攝自基隆市中正區衛生所官網）

根據《自由時報》報導，基隆市警察局第二分局今（15）日接獲報案後，已請臉書協助衛生局取回帳號，同時也有追查IP位置，找尋駭客身分．請民眾先不要點擊粉專內容。