24歲警值班台前遭撞死！「非因公殉職」掀議　警政署：仍在審查中

▲貨車衝撞基隆市警第三分局八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻傷重不治。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

新北市一名簡姓男子2月29日開著偷來的小貨車一路狂飆，先是撞死劉姓巡路員後，又開車衝進基隆八堵分駐所，將坐在值班台前的執勤員警蘇昱鴻撞死。事後基隆警方向上呈報「因公殉職」，但警政署認為未達標準，請基隆市警局以「因公死亡」重新呈報，引發譁然。對此，警政署回應了。

警政署表示，本案先前經銓敘部依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法審定「執行任務發生意外危險以致死亡」，另外，是否符合警察人員人事條例第36條「執行勤務中殉職者」的要件，經警政署「審查小組」會議決議，請基隆市警察局補充說明並檢附相關佐證資料憑辦。

警政署指出，案經基隆市警察局於6月再次函報，正由警政署會辦各相關單位表示意見中，並將擇日邀集「審查小組」成員召開會議審議。警政署強調，本案還在審查階段，將彙整相關單位意見，儘速召開審議會議，全力協助蘇員遺族爭取最優撫恤。

▲蘇母相驗時到場，當場痛哭失聲。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

回顧整起案發經過，簡男2月29日晚間從貢寮澳底漁港附近竊走一部小貨車，接著沿台62線往基隆方向一路狂飆。途中他在台62線西向16公里處，先將劉姓巡路員撞飛，造成劉男重傷送醫不治。

簡男犯案後又開車高速衝進八堵分駐所，當場撞死正在值班台前值勤的24歲員警蘇昱鴻，還撞傷另一名女警廖訢恬。簡男犯後隨即下車，沿著鐵道網暖暖方向一路奔逃，跑了約1.3公里後，遭台鐵4248次區間車撞上，當場死亡。

基隆市警察局3月向上呈報蘇昱鴻是「因公殉職」，但警政署認為，未達「因公殉職」的標準，蘇昱鴻的狀況應是「因公死亡」，因此請基隆市警察局重新補充資料呈報，基隆市警察局6月再重新呈報警政署，目前仍在審查中。