基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

▲基隆長安里土石流實兵演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區長安里於12日辦理「長安里自主防災社區精進實作演練」暨觀摩活動。由長安里長陳栓基、土石流防災專員張楚舷率領防災志工、長安里居民，以及七堵區公所、七堵區衛生所、警察局第三分局百福派出所、消防局第二大隊百福分隊，共計約80名防災夥伴齊聚麟安宮、福興宮廟埕，進行土石流防救災演練。

七堵區長馮及安、產發處簡任秘書黃毅維蒞臨現場，為鄉親加油打氣。農村水保署臺北分署及各區公所也派員觀摩。本次演練由中華科技大學洪志評教授指導，演習情境設計為「中央氣象署發布第9號颱風三巴(Sanba)之海上颱風警報。北部地區發布超大豪雨特報，水保署對基隆市七堵區發布土石流黃色警戒。」

▲CPR及AED操作訓練。

在里長的帶領下，社區夥伴啟動自主防災措施，包含應變中心成立與宣導、自主防災組織動員整備、避難收容處所準備與設備清點、黃色警戒發布與疏散勸告、紅色警戒發布與強制撤離、緊急搶救與救護、災情彙整與復原重建等。

社區發揮自助、互助精神，透過公私單位合作，降低災害的影響。在演練過程中恰好遇到一場午後雷陣雨，演練人員暫時移到到帳棚下繼續演練流程，過程中不畏風雨，真實模擬了土石流災害應變情境。

本次演練同時鼓勵社區推廣學習民眾版CPR與AED操作，期望在緊急需求時創造「黃金救援時間」，挽救寶貴生命。七堵衛生所的同仁進駐協助示範傷患包紮，藉此機會也推廣家庭、工作場所、公共場所、車輛等，可準備簡易的醫藥箱和常備物資，遇有緊急狀況發生時，可以立即做適當的處置，有助於傷患的日後康復。

▲洪志評老師指導里民進行演練。