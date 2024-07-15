台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

▲日本石垣市中山義隆市長(中右)偕同航商拜會交通部航港局、觀光署及港務公司代表。（航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

台日攜手推動基隆-石垣航線明年開航，日本石垣市長中山義隆率相關人員今(15日)拜會航港局，日方對該航線114年中開航展現積極態度，航港局長葉協隆表示，樂見航線開闢，將會同相關單位盡力協助，透過此航線發展，將有助於促進台日航運發展及觀光交流。

航港局表示，日本沖繩縣石垣市正在規劃開闢基隆至石垣海運客貨運固定航線，並將與我方業者華岡集團合作經營。華岡將與日本企業共同成立船舶運送業，合作經營基隆與石垣間客貨運固定航線，預計投入營運之「PANSTAR DREAM」渡輪，目前由韓國所有，航行於釜山至大阪間，日方規劃購入該船進行修整後，投入基隆至石垣航線，預計114年中開航，每周固定航行3趟次。

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「PANSTAR DREAM」輪為RO-RO客貨船，總噸位達2萬1,688噸，可載運545位乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車或物品，該船客艙均為臥艙，船上並設有餐廳、桑拿、娛樂室等。

航港局說明，石垣島物資現多自日本沖繩、九州、本州或四國等地輸入，倘此航線開闢，可藉由基隆與石垣間航程距離短的優勢，達成台灣出口物品輸往石垣島，增加我國產品外銷和貿易發展機會。

觀光客運部分，航港局表示，2023年石垣島之旅客入境人數約118萬人，約93%來自日本本州、四國、九州、沖繩等地，透過此航線可吸引日本國內旅客經由石垣轉赴台灣旅遊，為台灣帶來觀光效益，也提供台灣民眾前往日本旅遊多一項選擇，創造雙向旅遊發展。

此外，鄰近基隆之蘇澳港旅運中心6月30日已正式啟用，旅運中心旁的11號碼頭可提供3萬級郵輪停靠，通關效率可達每小時480人，航港局長葉協隆會中建議日方評估增靠蘇澳港，提供更多元豐富的航程，後續航港局將就船舶靠泊泊位、固定航線登記等予以協助。