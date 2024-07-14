　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆 消防局長游家懿分享防火心得。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆，消防局長游家懿（左2）分享防火宣導心得。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺北市義消防火宣導大隊松山中隊和內湖中隊於13日上午，由大隊長溫美珠帶領臺北宣導大隊共72人，參訪基隆市防災教育館。由消防局長游家懿、火災預防科長黃琦初、基隆市宣導大隊長張孟美及副大隊長蔡玉慧接待，分享在防火宣導中面臨到的各項課題與防火宣導心得。

基隆市宣導大隊各分隊於防災教育館，設攤展示自行設計的防火宣導教具與海報等內容，例如「1216」家庭逃生計畫原則，畫出「1」個家庭逃生計畫圖、標示「2」個不同方向的逃生避難出口及路線、設定「1」個屋外逃生集合地點、每「6」個月進行逃生演練1次。

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆 消防局長游家懿分享防火心得。（圖／記者郭世賢翻攝）

以及居家「注意用電安全、慎防電氣火災」，對於火災類型中最常見到的電氣火災，提醒民眾平常就要注意延長線的安全使用，以及容易產生高熱的電器周圍不要放置易燃物品等。平時養成安全使用電器的習慣，對於居家安全防範就有很大的幫助。

基隆市宣導大隊長張孟美非常歡迎松山中隊和內湖中隊姊妹的參訪，並表示從事防火宣導工作自己覺得十分有意義，對於這些安全的生活習慣，姊妹們通過有趣的教具設計和反覆的宣導，可以讓宣導的效果越來越好。基隆市消防局長游家懿說，透過彼此交流互訪，共同提升防火宣導工作，增進民眾的防火安全！

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆 消防局長游家懿分享防火心得。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆 消防局長游家懿分享防火心得。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
吸喪屍煙油菸彈毒駕撞死警員　刑事局修法
蘋果中「長出白色大蘑菇」！研究員千里求購　超興奮：很有價值
快訊／玉女偶像殞落！《飛越比佛利》女星癌逝
胡瓜被壓制在地　籃籃一腳踩大哥頭上
鄭凱云再發聲！　臉書發出短片
研究曝「最佳運動時間」！　女生腹部脂肪少2倍、男生降血壓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

2024新北永和仲夏夜之夢登場　侯友宜與民眾共度民歌之夜

2024新北兒童藝術節登場　侯友宜邀親子共度快樂假期

新北市各級農會桌球友誼賽　368選手以球會友展現球技

山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

2024兒藝節藝起SHOW　永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

東海「不認識Faker」全場震驚！　羅PD出題「遭製作組衝康XD」

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

2024新北永和仲夏夜之夢登場　侯友宜與民眾共度民歌之夜

2024新北兒童藝術節登場　侯友宜邀親子共度快樂假期

新北市各級農會桌球友誼賽　368選手以球會友展現球技

山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

2024兒藝節藝起SHOW　永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

中華藍大勝歐洲勁旅烏克蘭　迫使對方21失誤主帥滿意

快訊／桃園大溪鐵皮屋晚間大火！1女受困「背部燒燙傷」　消防搶救

TOYOTA「GR86後驅跑車」升級版日本上市！新增限量200台特仕車

「亞洲貓王」完全體再戰奧運！「體操精靈」目標晉決賽

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

Marz23巡演收「海量內衣」！　霸氣喊：敢丟我敢捐

鄭凱云再發聲！　正向喊「明天要變得更好」親曝真實心境

北捷員工休息室撿到錢包「藏大麻、搖頭丸」　捷運公司回應了

基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

「柔道男神」楊勇緯巴黎爭金！「柔道女王」盼摔出自己的比賽

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

屏東酸菜魚撈出隱翅蟲！店員：是花椒

周湯豪鹿野高台熱氣球初體驗　直呼超驚豔

2024海安街道美術館開幕

退輔會主委嚴德發視導高榮台南分院

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

「酒國昆凌」遭控詐財　檢打臉起訴

南投搜救隊頂大雨泥濘救出受傷山友

南消四大辦理義消船艇專業訓練

車車市集賞車品嘗啤酒南消再贈珍貴防火宣導

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

國民黨台南宣講國會改革朱立倫高喊清廉

2024兒藝節永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

桃園西瓜節採收日　頒發「我是西瓜王」大獎

南消一大隊關子嶺健走活動辦理防火宣導

更多熱門

相關新聞

基隆毒蟲撞石墩催油門燒胎　車上疑搜出喪屍菸彈

基隆毒蟲撞石墩催油門燒胎　車上疑搜出喪屍菸彈

三重13日凌晨才發生毒駕追撞警車，造成28歲員警黃瑋震傷重不治悲劇，不料今（14日）竟又再傳出基隆一名男子因毒駕精神恍惚，自撞人行道石墩後猛踩油門導致車輛冒出大量濃煙。警消獲報後隨即前往撲滅，並在車上疑似搜出「喪屍菸彈」，將駕駛依違反毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪逮捕移送地檢署偵辦。

基隆男遭重機撞飛　小腿骨折送醫

基隆男遭重機撞飛　小腿骨折送醫

為故鄉為發展「挺善梁」　趙少康揭政績：別讓政治霸凌汙染基隆

為故鄉為發展「挺善梁」　趙少康揭政績：別讓政治霸凌汙染基隆

基隆五師職涯探索夏令營　謝國樑盼技職教育推展更多元

基隆五師職涯探索夏令營　謝國樑盼技職教育推展更多元

千名啦啦隊員齊聚基隆　謝國樑現身為選手加油

千名啦啦隊員齊聚基隆　謝國樑現身為選手加油

關鍵字：

基隆消防防災教育館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

即／桃園龜山5車嚴重車禍　1死3傷

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

PLG會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面