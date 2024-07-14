臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

▲臺北義消宣導大隊造訪基隆，消防局長游家懿（左2）分享防火宣導心得。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺北市義消防火宣導大隊松山中隊和內湖中隊於13日上午，由大隊長溫美珠帶領臺北宣導大隊共72人，參訪基隆市防災教育館。由消防局長游家懿、火災預防科長黃琦初、基隆市宣導大隊長張孟美及副大隊長蔡玉慧接待，分享在防火宣導中面臨到的各項課題與防火宣導心得。

基隆市宣導大隊各分隊於防災教育館，設攤展示自行設計的防火宣導教具與海報等內容，例如「1216」家庭逃生計畫原則，畫出「1」個家庭逃生計畫圖、標示「2」個不同方向的逃生避難出口及路線、設定「1」個屋外逃生集合地點、每「6」個月進行逃生演練1次。

以及居家「注意用電安全、慎防電氣火災」，對於火災類型中最常見到的電氣火災，提醒民眾平常就要注意延長線的安全使用，以及容易產生高熱的電器周圍不要放置易燃物品等。平時養成安全使用電器的習慣，對於居家安全防範就有很大的幫助。

基隆市宣導大隊長張孟美非常歡迎松山中隊和內湖中隊姊妹的參訪，並表示從事防火宣導工作自己覺得十分有意義，對於這些安全的生活習慣，姊妹們通過有趣的教具設計和反覆的宣導，可以讓宣導的效果越來越好。基隆市消防局長游家懿說，透過彼此交流互訪，共同提升防火宣導工作，增進民眾的防火安全！