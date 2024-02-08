毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

▲新北市動保處特製兩款毛小孩年菜。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者崔至雲／新北報導

農曆春節龍年來臨，新北市動保處特別製作毛小孩年菜，讓飼主在家也能讓自家寵物享受春節。今年的主打菜色包括「龍鳳呈祥-巨龍蒸餃」和「金龍吐珠-大元寶燒賣」，提醒飼主在製作時要避開調味添加物及禁忌食材，親自把關才能讓毛寶貝吃得開心又健康，享受龍華富貴歡喜迎新春。

動保處介紹，「龍鳳呈祥-巨龍蒸餃」結合了龍年吉祥的象徵元素，使用蝦肉、雞胸肉、餛飩皮、蟹味棒和高麗菜等食材，巧妙製作而成。首先將蝦肉及雞胸肉搗碎成泥混合均勻成餡料，將餛飩皮放入餡料，側邊排列上蟹味棒後包起來，再擺放蝦頭、蝦尾裝飾，但毛小孩食用時要去除，以高麗菜鋪底放入蒸籠蒸15分鐘即可。

另一款年菜是「金龍吐珠-大元寶燒賣」，動保處表示，這道菜由知名寵物鮮食課程老師陳詩蓉設計，以豬絞肉、雞蛋、板豆腐、香菇、綠花椰菜和娃娃菜為主要食材，首先將娃娃菜燙至6分熟，泡入冰水中，放涼後備用，綠花椰菜去莖皮切細碎、香菇切細碎備用、雞蛋打散備用，拿一個大盆中依序放入豬絞肉、雞蛋、豆腐、綠花椰菜碎及香菇碎，先攪拌均勻且摔打至有彈性後，包入娃娃菜中捲起，依序擺放進蒸籠蒸15分鐘後灑上黑芝麻裝飾，即可呈現出一道令人垂涎欲滴的料理。

動保處獸醫師林孟謙表示，過年給毛寶貝加菜，應避免高油脂高鹽份，食材挑選更要避開動物禁忌食材，像是洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等食材可能造成毛寶貝嘔吐、腹瀉、血尿、休克。建議選擇天然營養食材，料理以川燙或蒸煮不加調味料方式，並適量添加蔬菜水果，確保寵物攝取充足的營養。

動保處強調，飼主為毛寶貝準備豐盛的年菜，除了注意別放入毛寶貝的禁忌食材，也要注意份量，以免毛寶貝吃得太多造成胃腸不適而產生腹瀉等症狀。推薦飼主親自動手製作專屬美味年菜呵護心愛毛寶貝，增進寵物與飼主間的互動，動保處在毛寶貝生命教育園區不定期開辦許多寵物鮮食課程，歡迎飼主報名參加為毛寶貝加菜，也期望所有毛寶貝都能吃得健康安心。