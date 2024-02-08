　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣員林市昨(7日)晚間傳出兇殺案，一名高姓男子(74歲)疑似與弟弟(71歲)因年節祭祖問題爆發口角，高弟竟情緒失控手持利器將哥哥刺殺；警方獲報趕抵現場時，高男坐臥在血泊中，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，死者高男獨居，弟弟雖然住隔壁，但兄弟倆因20多年前父母喪禮意見鬧不合，已許久沒有交集，未料此次竟疑似因祭拜問題而衍生殺機。

▲▼彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而發生爭吵，弟暴怒砍死哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而演變成兇殺案，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者高男兒子表示，父親雖然獨自居住，但他每天都會打電話關心爸爸，昨晚間照慣例撥打電話，但卻無人接聽，心中隱隱覺得有異，因此返回家中查看，不料卻赫見爸爸倒臥在屋內一角，臉上滿是鮮血、地上也血跡斑斑，已經沒有氣息，嚇得急忙報案，並將爸爸送往醫院，惟傷勢過重，最終仍不治身亡。

兒子透露，此次行兇砍死父親的是爸爸的弟弟、也是他的三叔，約20多年前阿公、阿嬤過世後，兄弟倆因喪事處理意見不同而鬧不合，自此老死不相往來，雖然三叔就住在隔壁，但兩家人已經多年沒有交集。

兒子表示，昨案發前、下午約4點多，嬸嬸有聽聞屋後方傳來爭吵聲，疑似是三叔想要入門祭拜祖先，但卻遭到父親拒絕，2人因此發生爭執，進而釀成兇殺案。高男兒子說，自從兄弟倆吵架後，多年來每年過節祭拜時都未見到三叔身影，而父親則是性格傳統，相當敬重祖先，推測可能是三叔深知父親的性格，故意登門說要祭祖，藉此挑釁父親，2人才會爆發衝突。

警方初步檢視，死者高男身上受有3處刀傷，頭部也有鈍擊傷、撕裂傷，傷勢相當嚴重，足見兇手手段兇殘。目前警方已將嫌犯逮捕，詳細犯案動機、手法細節還有待進一步釐清。

▼高男被發現時坐臥在屋內一角，地上血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而發生爭吵，弟暴怒砍死哥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／暴打陳沂　勸架男5萬元交保！
快訊／任內最後一次！　蔡英文發表春節談話
無印良品年收70億「沒發年終」！員工爆血汗內幕
過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載
年終突入帳！她超驚喜「被當狗也沒關係」
紅包數字不要8！包8000元犯禁忌　千萬別踩雷
鳳梨結婚登記完　立刻上交財產地契
返鄉一票難求　軍機出動！送70人回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

快訊／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝　刪光對話遭移送

驚險畫面曝！高雄BMW行駛中起火　駕駛衝路旁店家借滅火器搶救

三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

曾讚陳時中「部長好酒量」　心臟科名醫詐健保2萬判4月

收58萬元！配合大陸製作8次總統大選假民調　網媒記者遭起訴

買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商網購裝不明鋰電池下場曝

新「TOYOTA Corolla Cross」改款發表！新造型更搶眼　台灣今年見

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

「橘色髒毛球」路中央求救！他秒出手撈回一命　半年出現幸福變化

J級AV女優西村妮娜結婚了！親報喜「成為真正人妻」婚後繼續拍片

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

年節大掃除愛注意　家居達人點出屋內「必丟三破」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

盤點台灣6名精品品牌大使！許光漢FENDI時尚男友　張震帥拎GUCCI新包

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

為了過年拜祖先！彰化弟殺哥

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

更多熱門

相關新聞

南消之友會第一辦事處慰問 打火弟兄

南消之友會第一辦事處慰問 打火弟兄

台南市消防之友會第一辦事處，為感謝消防人員平時工作辛勞、經年累月的堅守崗位與付出，特8日由處長陳志宏偕同消防大隊長陳博文等一行人，至消防局第一大隊新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺分隊實施春節慰問。

女子年前掃除擦玻璃墜15樓 踩防盜鐵窗「撐不住」失足身亡

女子年前掃除擦玻璃墜15樓 踩防盜鐵窗「撐不住」失足身亡

東埔一鄰聖歌隊　布農歌謠展演2／12、13登場

東埔一鄰聖歌隊　布農歌謠展演2／12、13登場

民航局啟動C-130運輸機飛金門

民航局啟動C-130運輸機飛金門

春節連假北海岸走春　金山警籲多利用替代道路

春節連假北海岸走春　金山警籲多利用替代道路

關鍵字：

彰化命案過年祭祖春節兄弟員林

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面