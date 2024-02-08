三叔過年祭祖揮刀！彰化兄弟不合20年　兒返家驚見父坐血泊中

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣員林市昨(7日)晚間傳出兇殺案，一名高姓男子(74歲)疑似與弟弟(71歲)因年節祭祖問題爆發口角，高弟竟情緒失控手持利器將哥哥刺殺；警方獲報趕抵現場時，高男坐臥在血泊中，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，死者高男獨居，弟弟雖然住隔壁，但兄弟倆因20多年前父母喪禮意見鬧不合，已許久沒有交集，未料此次竟疑似因祭拜問題而衍生殺機。

▲彰化一對兄弟疑似因祭祖問題而演變成兇殺案，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者高男兒子表示，父親雖然獨自居住，但他每天都會打電話關心爸爸，昨晚間照慣例撥打電話，但卻無人接聽，心中隱隱覺得有異，因此返回家中查看，不料卻赫見爸爸倒臥在屋內一角，臉上滿是鮮血、地上也血跡斑斑，已經沒有氣息，嚇得急忙報案，並將爸爸送往醫院，惟傷勢過重，最終仍不治身亡。

兒子透露，此次行兇砍死父親的是爸爸的弟弟、也是他的三叔，約20多年前阿公、阿嬤過世後，兄弟倆因喪事處理意見不同而鬧不合，自此老死不相往來，雖然三叔就住在隔壁，但兩家人已經多年沒有交集。

兒子表示，昨案發前、下午約4點多，嬸嬸有聽聞屋後方傳來爭吵聲，疑似是三叔想要入門祭拜祖先，但卻遭到父親拒絕，2人因此發生爭執，進而釀成兇殺案。高男兒子說，自從兄弟倆吵架後，多年來每年過節祭拜時都未見到三叔身影，而父親則是性格傳統，相當敬重祖先，推測可能是三叔深知父親的性格，故意登門說要祭祖，藉此挑釁父親，2人才會爆發衝突。

警方初步檢視，死者高男身上受有3處刀傷，頭部也有鈍擊傷、撕裂傷，傷勢相當嚴重，足見兇手手段兇殘。目前警方已將嫌犯逮捕，詳細犯案動機、手法細節還有待進一步釐清。

▼高男被發現時坐臥在屋內一角，地上血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）