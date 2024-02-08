國道1路段紫爆「車速不到20km」　民航局增派運輸機飛金門

▲民航局表示，今天下午14：20啟動1架C-130運輸機自臺北飛往金門，載送70位鄉親返鄉過年。（圖／民航局）

記者李宜秦／台北報導

今日是春節連假第一天，不少民眾要返回離島過節，交通部民航局表示，今天下午14：20啟動1架C-130運輸機自臺北飛往金門，載送70位鄉親返鄉過年。另外，國道部分路段車多壅塞，尤其是在湖口－新竹路段最塞，目前湖口服務區－竹北車速不到20公里。

民航局表示，春節連假首日，各處機場湧現放假人潮，由於臺北往金門候補旅客較多，經民航局協調軍方支援，今天下午14：20啟動1架C-130運輸機自臺北飛往金門，載送70位鄉親返鄉過年。

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另外，國道部分路段車多壅塞，尤其是在湖口－新竹路段最塞，目前湖口服務區－竹北車速不到20公里。土城－樹林、鶯歌系統－大溪、茄苳－香山等路段車速也不到40公里。而國五則是雙向車速均約60到80公里。

▲民航局增派運輸機加強疏運。（圖／民航局）

交通部高公局預判今日下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

交通部公路局指出，今日易壅塞省道路段包含台64線接國3中和交流道、61線中彰大橋路段、台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道、台86線國1仁德交流道及台9線蘇花路廊南向等。

公路局表示，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。