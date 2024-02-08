▲龍年春節連假北海岸走春，金山警分局籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

龍年春節將至，北海岸熱門之觀光景點（如北海岸石門洞、野柳風景區、金包里老街等）、廟宇（如金山慈護宮、金山財神廟、野柳保安宮、法鼓山等）將吸引大量遊客前往觀光或參拜祈福，新北市政府金山警分局為有效疏運及分散車流，自2月8日至14日，將針對易壅塞路段實施管制疏導，用路人可參考替代道路路線資訊行駛，除了節省堵車等候的時間，還能共同維持交通順暢。

金山警分局指出，民眾於春節期間如欲前往野柳風景區，遊覽車、自小客車可由臺2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛山路前往地質公園及海洋世界，欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線；法鼓山、中角灣及石門區請利用台2線下社路口右轉行駛磺清路前往。亦可於2月10日至14日期間搭乘野柳地質公園短程免費接駁車往返台2線港西街口，也是到達野柳周邊遊憩景點輕鬆、快速的好選擇。另外，金山老街2月8日至2月14日期間，每日10時至18時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，12時至20時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

金山警分局表示，預估2月11、13、14日往金山財神廟參拜車潮最多，金山警將協同廟方志工人員彈性實施「總量管制措施」，於財神廟周邊停車滿場時，在臺2線與員潭路口及龜子山路口管制上山車流，後續解除管制後再開放通行。上山往財神廟路線請配合從萬里區臺2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引離開。

金山警分局指出，根據往年狀況分析，遊客下國道後往野柳、金山、石門尖峰時段約為11時至15時，返程往基隆、國道1、3號約為14時至19時。連假期間每日均有警方加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，依替代道路改道行駛，如發現交通事故，可立刻撥打110，警方將立即派員處理排除，共同維護交通順暢。