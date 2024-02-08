南消之友會第一辦事處　春節慰問 打火弟兄足感心

▲台南市消防之友會第一辦事處處長陳志宏偕同消防局一大隊長陳博文等人，至消防局第一大隊新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺分隊實施春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第一辦事處，為感謝消防人員平時工作辛勞、經年累月的堅守崗位與付出，特8日由處長陳志宏偕同消防大隊長陳博文等一行人，至消防局第一大隊新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺分隊實施春節慰問。

陳志宏處長、消防一大隊長陳博文等人，一一向所有服勤消防人員表示至高的感謝與肯定，也代表鄉親送上最深切的關懷與祝福，並發放慰問品及紅包激勵士氣，在大家互道祝賀及恭喜聲中，感受熱鬧氣氛濃濃年意。

陳志宏處長表示，為讓民眾平安過好年，消防人員及義消協勤民力在家家戶戶團圓歡度年節之際，犧牲與家人團聚的珍貴時間，投入各項災害預防、救災、救護等工作，特別感謝這群默默守護家園無私奉獻的執勤人員，希望未來的一年無災無害，市民都能平安、健康、幸福。

消防局第一大隊長陳博文表示，消防人員在年節期間，依舊需要輪班值勤、堅守崗位，24小時執勤不懈怠守護著鄉親。藉此也特別提醒鄉親，春節期間闔家團圓，使用瓦斯熱水器、電暖氣及爐具，一定要注意環境通風及使用安全，以避免造成一氧化碳中毒及火災等憾事，大家一起共同來守護居家安全，平安過好年。