東埔一鄰聖歌隊春節布農歌謠展演　2／12、13東埔服務中心登場

▲東埔多功能服務中心一年前開幕，部落長老表演八部合音。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

布農族文化是玉山國家公園極重要的人文資產，為展現布農族人文特色並活絡當地經濟，玉山國家公園管理處將邀請東埔一鄰之東光教會聖歌隊，於春節連續假期展演布農歌謠，讓國人聽見有別於「八部合音」的布農樂曲，也為其文化發聲。

玉管處表示，東埔給外界的第一印象不是泡湯的地方，就是登山的入口，其實東埔乃因鄒族語得名，現在卻是布農族的生活空間，東埔一鄰亦為玉山國家公園範圍內唯一的部落；而玉管處也在保存布農傳統文化與發展園區內原住民深度生態旅遊上，持續努力深耕推動，包括於111年12月成立東埔多功能服務中心。

玉管處指出，布農族在台灣原住民族16族中，為高山族群代表之一，擁有豐富的文化元素，也發展出特殊的祭儀歌謠；東埔服務中心成立至今已屆滿1年，包含以布農文化為主的展示中心，因此在春節連假期間的2月12、13日（大年初三、初四），於東埔地區舉辦布農樂曲演出活動。

玉管處說明，期待藉此將布農族美好的歌聲與文化展現在大眾面前，讓更多民眾在新年歡愉氛圍中也感染布農快樂的氣息，未來希望與部落居民持續合作、共同發展深度生態旅遊。