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分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

▲▼柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲最後以369萬票惜敗，選後也出現不少檢討聲音。媒體人黃暐瀚5日就在臉書點出柯文哲及民眾黨內問題，強調「面對問題，才能解決問題」，柯文哲若真的想贏，他所提倡的「理性、務實、科學」要真的做到，才有可能。

黃暐瀚直言，如果民眾黨，終究不打算執政，那第一次參選總統就有369萬票，實屬不易，民眾黨大可以此自滿，沒什麼好檢討的了；但如果民眾黨主席柯文哲，希望四年之後，能夠真的打破藍綠、當選總統，那麼「面對問題，才能解決問題」，柯文哲也許得靜下來好好想想，問題到底出在哪裡？

黃暐瀚表示，柯文哲提倡「新政治」，高喊「理性、務實、科學」，其實原本是很受民眾期待的，不過這場選舉，讓民眾黨浮現了若干問題，例如如果選後只是抱怨媒體不幫忙，外加幾句俏皮話「別人有藍媒綠媒，我們只有倒霉」，就以為四年後可以勝選總統，「那柯主席跟民眾黨支持者，可能很難不再失望一次。」

黃暐瀚舉例，選舉的結果證明民調是科學的，因此，不信民調或批評「某某民調是假的」這樣的態度跟發言，必須從此根絕；而民眾黨立法院8席立委原本有機會換到「一副兩召」（副院長＋兩召委），但因為瞻前顧後，不敢表態，讓「關鍵少數」只剩「少數」，不見「關鍵」。

此外，黃暐瀚提到，他也知道柯文哲不是真的主張「大學畢業才能投票」，但這話民進黨總統當選人賴清德、新北市長侯友宜以及中華民國史上任何一位「總統級政治人物」都沒人這樣講過，「你柯文哲講了，媒體報了，再來怪『斷章取義』？柯應該先問問自己這種言論何必說出口？」

黃暐瀚再舉例，2018年柯文哲在台北市拿41%勝選，2022年黃珊珊同樣選台北市，卻只拿25%敗選，同樣都是台北市，為什麼差了16%？他分析，理由很簡單，2018年民進黨支持者「忍痛」投給柯文哲，到了2022年卻不願再投黃珊珊。

黃暐瀚分析，同樣的道理，柯文哲去年11月之前，擁有「藍白＋淺綠」，聲勢不差；但跟藍白合「六點聲明」之後，綠色選民失望離開；「君悅開撕」又讓藍營選民大舉出走，藍綠都跑掉之後，柯文哲就陷入跟黃珊珊一樣的窘境。

「面對問題，才能解決問題」，黃暐瀚最後強調，柯文哲若真的想贏，「理性、務實、科學」要真的做到，才有可能。

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