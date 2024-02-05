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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／綠藍白喬開議日！韓國瑜今首秀　拍板立法院2／20開議

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠藍白今下午喬開議日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（5）日主持首場朝野協商會議，由於之前民眾黨團總召黃國昌希望2月6日或16日開議，所以今天協商時，民進黨總召柯建銘原表示，由於本屆新科立委多，為了讓他們有充裕準備時間，所以建議23日開議，但基於朝野和諧，他提出折衷的2月20日；國民黨總召傅崐萁則稱，只要立法院基層員工沒有問題，何時開議國民黨都隨時準備好了。歷經近半小時討論，三黨取得共識，最後由韓國瑜裁示，「折衷在2月20日開議。」

協商一開始，黃國昌提出院會座位變更案，希望重新調整民眾黨立委們的座位區域。對此，藍綠兩黨都沒有意見，韓國瑜很快就裁示協商通過，請三黨簽字同意。緊接著進入開議日期的討論，柯建銘表示，新科立委一開始都要謝票，辦公室還要重新布置，要讓他們時間比較充裕，2月23日會比較好。不過，柯也說，院會開會時間都是周二與周五，23日是周五，他可以接受折衷為20日（周二)開議。

傅崐萁接著發言，表示16日開議國民黨沒有意見，但16日是年初七，政府放假到年初五，期間很多文件還要印刷，如此一來立法院同仁要犧牲年假時間先來立院上班趕工。傅強調，院長要讓基層立院同仁犧牲年假做準備嗎？只要立法院準備好，國民黨立委也都準備好，明天就開議也可以，只是立法院準備好了嗎？很多事情都要準備好再說。

黃國昌說，民眾黨有A、B兩個方案是，A方案是最好明天就開議，B方案則是16日開議。黃接著說，剛才聽到傅崐萁說議事人員需要時間來準備工作，而且國民黨團也說16號開議沒有意見，所以就建議採用B方案。黃並強調，傅說議事人員需要時間來準備，好像民眾黨的卑微請求是在害基層同仁加班，這樣講是讓民眾黨這個小小黨團可能會承受不可承受之重。

柯建銘補充發言稱，大家都不用假啦，說實在的，不要為了一定要周五開議的迷思，就一定要16日開議，其實20日還是比較好，就請韓國瑜裁示。韓這時裁示說，16日以前很多員工要犧牲假期，還是要讓他們充分休息、度過年假，因此建議折衷在20日開議。

一聽聞韓國瑜的裁示，黃國昌馬上說，「既然院長從基層員工的觀點做了這樣的裁示，第一次黨團協商大家和和氣氣，經徵得黨團幹部的同意，民眾黨就接受20日開議的裁示，謝謝院長」。

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