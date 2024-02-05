嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　林濁水：未來將比陳水扁時期還險峻

▲韓國瑜當選第11屆立法院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新一屆正副立法院長由國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選，引發各界熱議。對此，前立委林濁水日前就在網路節目上直言，韓國瑜當立委時只想打架喝酒，對國會的議事質詢和立法都毫無興趣的人去當國會議長，「這個社會譁然啊！」他也認為，面對國會可能藍白合、民進黨又是少數，未來四年可能比前總統陳水扁時期還險峻。

林濁水在網路節目《風向台灣》中表示，這次的立法院長選舉結果，對國內、國際關心台灣的人來講，都是無法想像的事，台灣怎麼會選出一個一方面罵民進黨「親美仇中」，然後被北京大大稱讚的人，去當國會議長，「我們的國際友邦一定搞得一頭霧水。」此外，對兩岸關係也很不利，因為就擴大民進黨和國民黨間在兩岸政策上的差距，拉大極大的結果，恐讓中共有很大可以運作的空間。

「國際觀感不好、兩岸關係不利、台灣社會譁然。」林濁水批評，韓國瑜在當立法委員的時候，打架第一名，愛喝酒也很有名，但好幾個會期不質詢、連一次質詢都沒有也名聲響噹噹，對國會職權這麼蔑視、輕率的人，當立委只想打架喝酒，對國會的議事質詢和立法都毫無興趣的人去當國會議長，「這個社會譁然啊！」

林濁水直言，「韓國瑜已經用當立委那麼長的經歷，去證明他在立法院是不了解的，所以這真的是一個憲政悲劇。」但他也認為，韓國瑜會當上院長跟民眾黨主席柯文哲有很大的關係，因為柯文哲開出的條件就是國會改革，韓國瑜根本沒有接受最重要的「單一召委制」，在這個情況下，等於民眾黨跟柯文哲又再一次推翻承諾，「柯文哲的信譽往下走是必然的啦！」

林濁水最後表示，未來四年很難預料，因為韓國瑜有自己的意識型態，連立委都沒認真當，「那他國會議長可以做什麼事情？會不會亂七八糟？」再者，立法品質一定降低，最重要的是，「韓國瑜雖然亂七八糟，但他一定感謝柯文哲」，用棄權的方式幫助他當上院長，等同藍白合，民進黨已經是少數了，未來四年可能比陳水扁時期還險峻。