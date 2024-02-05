快訊／存款僅76萬遭柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

▲民進黨新聞部主任暨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨今（5）下午針對立法院長選舉「電話門」風波，正式提告民進黨新聞部主任吳崢及多位撰稿記者，對此，吳崢受訪表達尊重，但批民眾黨提告民事而非刑事，是轉移焦點。他戲謔地說，他的存款只有新台幣76萬元，還不到100萬，如果真的要賠，「我就要破產了！」

吳崢2月1日透過社群平台表示，1月31日晚上7點多，民眾黨主席柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，但民眾黨團並不接受柯文哲的意見，而民進黨團也不願意陣前換將。不過，該說法在第一時間遭白營駁斥。

吳崢說，民眾黨提告基本上還是政治動作，從他們選擇提告民事而非刑事就可以看得出來：倘若真的認為自己所講的話是錯誤的，應該告自己刑事，但他們也知道，這樣其實會不起訴、不成案的。

吳崢說，民眾黨一直到現在，還在試圖轉移焦點，轉移他們在立法院長選舉的第二輪投票時缺席，保送國民黨「韓江配」。至於被求償百萬一事，吳戲謔地說，他要向「1450」提出嚴正抗議，就是因為「1450」一直敲碗、看熱鬧，叫柯文哲趕快告吳崢，「都是你們害的」。

吳崢還說，他的發言與醫師陳永興公開信一模一樣，可是民眾黨主席柯文哲只告了吳崢，卻沒有告陳永興，這是為什麼呢？這是因為柯文哲承受龐大的民意壓力，「對我求償100萬的賠償金額，我想大家也知道，吳崢在去年選舉的財產申報，我的存款只有76萬元，還不到100萬，所以萬一真的要賠100萬，我就破產了！各位朋友，各位網友，你們要幫我賠嗎？所以請大家不要再害吳崢了！拜託讓吳崢好好過個年，謝謝！」