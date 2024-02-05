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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為廢票爆口角！陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院黨團協商，韓國瑜、柯建銘、黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票。立院5日下午進行朝野協商，民眾黨團針對此事提出臨時提議，對於議事錄記載有意見，結果卻引爆柯建銘、陳昭姿和監票人林國成等綠白之間的口角，柯建銘甚至痛批民眾黨找除了黨團3長以外的人與會，是「烙兄弟」行為。

立法院5日下午進行3黨朝野協商討論開議日等內容，最終共識2月20日為立院開議日；然而在會議開始時爆發插曲，陳昭姿突然當著民進黨團總召柯建銘的面抱怨「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」。

而立法院長韓國瑜說明開議日結論後，提及要處理民眾黨團的臨時提議，主旨是有關第11屆院長副院長選舉會議事錄中，院長選舉第一輪投票開票部分錯誤遺漏之處，建請2月5日一併討論。

民眾黨團總召黃國昌表示，此次建請韓國瑜院長在黨團協商中，處理2月1日選舉立法院長、副院長會議中的議事錄記載，自己知道依照目前議事規則，要到開議日當天才予以確認，但開議日的外界焦點為行政院長施政報告、總質詢，所以想說能不能在此次黨團協商時一併處理，進而提出動議，希望加以討論。

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜安撫陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜安撫陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌提及，依照「立法委員互選院長副院長辦法」第13條規定，如果有出現爭議票的話，應該是由全體監察員針對該爭議加以表決，按照表決結果認定到底是不是廢票，所以民眾黨團也找來當時的監票員、立委林國成出席黨團協商，還原當初狀態；當天認為是「有效票」共有2名監票員，但為何公報初稿會載「主席宣告經過協調以後，同意由主席裁決無效票」，然而民眾黨並沒有這樣同意。

林國成說明，一開始有爭議票時，民眾黨明確主張該票是「投給黃珊珊」且戳印無疑，旁邊沾到紅色印泥是無心之過；且當時認定有效票或無效票時，他有提出質疑，國民黨派出的監票員、立委許宇甄也認為該票是投給黃珊珊，是民進黨監票員、立委陳亭妃一開始認為無效，最後3人討論為2票認為有效、1票認為無效，才由大會主席柯建銘出面說無效。

陳昭姿也說，自己是新手，雖然一輩子投很多票，但嚴正對待2月1日重大日子，直至前一天晚上11點都還在開會、第二天早上7點30分集合，「確實我精神上可能有點睡眠不足，這我承認，但投票當天很清楚要投給誰，就是黃珊珊。」自己並未達成廢票認定的6項標準，為什麼會被認為是無效票，請還給她公道。

柯建銘則回應，「我覺得怎麼會有這種言論？」剛剛進來朝野協商時，陳昭姿突然衝來大罵，然而這東西還有爭辯餘地嗎？立法院過去在攻防時，怎麼把選票弄成廢票，遊戲規則大家都很清楚，況且第一點「這不影響投票結果」，第二點當時是因3名監票員吵起來，所以才下來處理、介入協調。

柯建銘稱，立法院廢票何其多，解讀並非陳昭姿個人可解讀，「妳說妳投黃珊珊，但其他人怎麼看？這不是跑票，什麼是跑票？」更痛批民眾黨「烙兄弟」，質疑朝野協商是由黨團3長出席，為什麼林國成、陳昭姿可以進來。只見場面越來越火爆，韓國瑜趕緊出面喊話「柯總召（柯建銘）看著我的眼睛，你休息一下！」

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團書記長莊瑞雄也說，還好沒影響選舉結果，且自己本來以為該投票是民眾黨策略上的運用，當初大家也猜不透為什麼要這樣投，且後來看到陳昭姿辭掉民眾黨團幹事長，「妳現在講這個，我更猜不透你們當初蓋這個。」

但林國成堅持並拜託韓國瑜把錄影帶調出來還原，當時連藍委許宇甄都覺得是有效票，自己也認為是有效票，沒有答應裁示是無效票。而民進黨團書記長吳思瑤質疑，雖然希望以和為貴，但為什麼監票人對判准有疑義時，當下沒提出來？

立法院秘書長周萬來也出面解釋，一般來講，主席宣告選舉結果時，在場委員都沒異議的話，議事錄記載就確定了，但「立法院議事規則」54條第2項，如果出席委員認為有錯誤或遺漏時，應以書面提出，所以民眾黨團認為有錯誤或遺漏，可以用書面提報到第一次院會。

陳昭姿說，自己之所以辭掉黨團幹事長，這是「做人態度」，是等待還來公道前的做法；且自己最生氣的除了投票認定、裁示糾葛外，還有柯建銘事後對媒體放話稱「陳昭姿就是投不下去黃珊珊才跑票」，這每個指責都非常嚴重，自己跟柯建銘是一輩子好友，但倘若當時柯建銘心中已這樣認定，所以做當下裁示，是陷她於不義，「我沒有跑票，也沒有蓋不下去，你難道是我肚子裡的蛔蟲嗎？」這時柯建銘則插話回擊「妳這樣的話，全中華民國有很多人要跟你道歉。」

面對雙方開始起爭執，黃國昌舉手發言，感謝新上任的院長韓國瑜尊重每個委員發言時間與空間，但自己很守發言規則，一切都以院長裁示為主，「我不會在院長沒裁示以前，自己麥克風就按開了。」有意暗酸柯建銘。

黃國昌稱，此次出現的爭議並非任何一個人可以單一詮釋，所以投票跟開票辦法才會有爭議解決機制，「投票開票辦法」13條規定就有爭議解決機制，怎麼搞到後來一個人單一詮釋裁決呢？所以對於議事錄確定部分提出其看法；而且民眾黨也要向韓國瑜報告，今天除了黨團3長以外，林國成、陳昭姿是非常誠懇的列席還原狀況，絕對不是所謂「烙兄弟」。

最後，面對此事在黨團協商無法做出決議，韓國瑜最終做出裁示，針對選舉會議公報紀錄中有關有效票、無效票記載的後續處理方式，請民眾黨團可於開議日將相關書面請求，並送到院會，依照議事規定進行處理。

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