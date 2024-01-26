「競總餐會非尾牙」蔡壁如未受邀　陳佩琪曝：柯文哲也說我可以不去

▲民眾黨主席柯文哲（左）與配偶陳佩琪（右）。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨日前舉辦感恩餐會，然而，前立委蔡壁如卻沒有受邀，這也使得黨內陷入內鬥的疑雲。對此，民眾黨主席柯文哲的配偶陳佩琪昨（26）日表示，這場餐敘是感恩餐會，並非外界所說的尾牙，並透露，柯文哲也曾說她可以不用參加。

陳佩琪提到，這場選戰柯文哲給她的一個頭銜，就是小草志工團的「榮譽團長」，然而，陳佩琪感到慚愧地說， 除了「扛阿北、守台灣」的活動自己曾陪走幾小段外，以及多次利用活動機會中午和志工們一起吃便當閒聊，除此之外，自己忝有這個頭銜，實在沒能幫到什麼忙。

對於柯文哲在敗選後的動態，陳佩琪說，選後這兩週， 柯文哲有幾場謝票活動和感恩餐會，只要是和志工有關的，她都會利用下班時刻或假日期間儘量出席參加，千言萬語，也無法用言語道盡心中的感謝。

不過，陳佩琪坦言，每次在台上，還是忍不住想對支持者說：「感謝您們， 謝謝您們義無反顧的支持，失敗了，我們會檢討改善，繼續往前進。」

此外，陳佩琪表示，柯文哲選後又回復到原本隨興的樣子，「不喜歡穿正式的西裝和領帶，我也把市長時期他外出參訪時，人家送給他的帥氣夾克找出來，冷天氣很是保暖。」

陳佩琪進一步說明，感恩餐會她和柯文哲晚到些， 一到現場柯文哲就被拱上台致詞，柯文哲說這種感謝人家的場合，毋須多言， 繼續上菜繼續吃就好了，不過柯文哲接續有段感言引來全場會心一笑。

陳佩琪接著透露，讓現場會心一笑的話，就是柯文哲有感而發地說，選舉都選完了，沒人在討論國政方向，民嘴和政論節目都在繼續檢討民眾黨這種只有幾席立委的在野小黨，話說媒體不是應該監督執政黨嗎？柯文哲說自己真懷疑民眾黨是選贏的一方！

與此同時，陳佩琪提及，柯文哲曾跟她說過，在藍白合那段日子裡，柯粉、志工們傷心難過跑掉很多，這也反映在後續的民調上，柯文哲說他會檢討改進，也感謝志工們這一路不離不棄的相挺，志工們的口號：「阿北不放棄，我們就不放棄」、「 義無反顧拚一次」，柯文哲說，這感動了他，也感動了許許多多的人，也是往後這一個多月他繼續努力前進的動力。

對於近日引發熱議的餐會，陳佩琪說，昨晚那場餐會，柯文哲本來跟她說是感謝民眾黨的黨工和競總成員辦的，說她可以不要參加，的確我不是黨員，也不是競辦員工，參加有疑慮，後來幕僚說出席者有很多不是黨員的志工朋友們，所以她才決定出席。

陳佩琪強調，選舉期間她參與的民眾黨的公開選戰活動，或是私下接受民間團體的邀約出席活動，她都堅持一定要柯文哲知曉同意，再由競辦女力部安排，若接受訪問也一定是競總安排才答應。

因此，陳佩琪不解，今天看到某條新聞，某名嘴說她在民眾黨內自組派系，不知道名嘴講這話的根據是什麼？在具社會公眾責任的頻道上，通告費賺飽賺滿，卻信口隨意對人做沒有根據的批評。

陳佩琪怒批，這種受NCC管控、集眾人智慧成立的媒體，邀請民嘴上節目qualified 的條件是什麼？尤有甚者，竟然還有媒體把這無厘頭的談話寫成一條新聞放送出去？！