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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

▲▼柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日上午赴立法院黨團與8位新科立委開會。針對各界關注的立法院長投票，柯文哲在會後受訪時說，將邀國、民兩黨的院長、副院長候選人到黨團，進行溝通或座談會，說明對國會改革的構想。至於2月1日開議當天的投票，柯說，一定會團進團出，且會用適當的方式亮票，「這種重大投票沒有團進團出，抓到一次就開除黨籍，你的立委資格就沒有了」。

柯文哲表示，經討論後，既然台灣民眾黨已經提出4項國會改革要求，人事同意權、聽證調查權、立委利益迴避問題、相關經費公開透明使用，還是主張公開透明的政治價值，「所以我們決定，不管是國民黨、民進黨，所謂的院長副院長候選人，就直接到黨團來，不要說是政見發表會，最起碼是一個溝通或座談會」。

柯文哲強調，願意來的就會接待他們，「如果事後有記者會那就另外再舉行，絕對不會搞像君悅這樣媒體現場直播」。柯也強調，越早越好，大家有時間去思考。這也建立一個制度，即使是競選也是公開透明，「我們也是經過民主程序的投票來決定，這樣比較好，不然每個都私下要見面幹什麼，壓力太大」。

柯文哲也證實，國、民兩黨都說要私下拜訪，「很多啊，講個笑話，什麼叫關鍵少數？每天接到很多你不想接到的電話叫關鍵少數」。

至於2月1日開議當天的投票，柯文哲強調，一定會團進團出，且會用適當的方式讓大家知道他投了誰，「這種重大投票沒有團進團出，抓到一次就開除黨籍，你的立委資格就沒有了」。

▲▼柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會 柯文哲搭公車離開。（圖／記者屠惠剛攝）

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