　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長之爭，結果將在2月1日揭曉，身為關鍵少數的民眾黨究竟會怎麼做，民眾黨主席柯文哲今日（26日）將親自與立院黨團開會討論，目前已知共有5種方案，除了挺藍或挺綠，也有投給自己、分裂投票等選項，但詳細結論可能暫時不會對外公布，以免太早暴露底牌。

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院龍頭之爭，民眾黨有望在今日得出結論。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

立法院龍頭之爭，國民黨推出韓江配，民進黨推出游昌配，民眾黨則還在觀望中。爭取連任的現任立法院長游錫堃25日接受專訪時，被問到萬一沒選上，是否會願意跟其他立委一樣，回到委員會去質詢，他自信喊話，「我有信心連任立法院長！」

國民黨方面，韓國瑜25日受邀前往為國民黨新科立委舉辦的「如何當個好立委」戰鬥營，他在致詞時以老鷹展翅高飛的故事提醒新科立委，當小鷹展翅成功的時候，不能忘記下面有狐狸在等，希望大家可以好好問政，同時又能平平安安。

而身為關鍵少數的民眾黨，未來動向究竟會怎麼走，各界都在關注中。雖然前幾天有傳聞聲稱柯文哲已經決定挺韓國瑜，但柯文哲辦公室發言人陳智菡澄清，毫無所悉也尚未定案。

根據《聯合新聞網》報導，目前已知民眾黨有5種方案，挺藍、挺綠、投給自己、開放投票、分裂投票，柯文哲26日將親自與立院黨團開會討論，但可能暫時不會公布結論，以免太早暴露底牌。

ET快訊
賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝
女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」
驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難
立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1
今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1

賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝人

鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》被質疑　王浩宇：是有病喔？

墨爾本辦事處長呂明澤、美國總領事罕見會晤　深化雙邊關係

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

新兵可要求連長罰站班長？　陸軍官校駁斥：媒體錯誤引用不實訊息

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

香川縣高松市議會率團造訪基隆　邱佩琳：帶動兩城市發展興盛

國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1

賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝人

鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》被質疑　王浩宇：是有病喔？

墨爾本辦事處長呂明澤、美國總領事罕見會晤　深化雙邊關係

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

新兵可要求連長罰站班長？　陸軍官校駁斥：媒體錯誤引用不實訊息

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

香川縣高松市議會率團造訪基隆　邱佩琳：帶動兩城市發展興盛

國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

日本人就是不買特斯拉！　馬斯克怒了：他們缺乏認知

達人「2024存股名單」曝光！　過去10年平均殖利率8.5%

日女星痛訴遭「大咖N男歌手」下藥性侵！　網瘋猜小虎隊神曲原唱

嫌犯未成年！韓美女議員遇襲「頭被砸20下」　驚悚畫面曝光

吳心緹斷開胡釋安：不會特別要聯絡！坦言戀愛「很心累」凍卵30顆

女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

紅海危機讓杜拜與洛杉磯成為海轉空據點　但台灣尚未見需求

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

「支持台灣有權免受威脅」　愛爾蘭參議院通過決議

傳美國安顧問將在與王毅會談　商討紅海局勢

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

立院龍頭之爭　民眾黨今討論「5選1」

王浩宇：質疑鄭運鵬的，是有病喔

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

墨爾本辦事處長呂明澤、美國總領事罕見會晤　深化雙邊關係

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

新兵可要求連長罰站班長？　陸軍官校駁斥：媒體錯誤引用不實訊息

禁不分區雙重黨籍　黃珊珊這樣說

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　他曝：連續四屆立委連任失敗

愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

更多熱門

相關新聞

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　他曝：連續四屆立委連任失敗

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　他曝：連續四屆立委連任失敗

新一屆國會將迎來53位新面孔，今（25）日進行立法委員研究室抽籤，由於政治界篤信風水之說，部分立委對辦公室座落何處相當講究，而聲量極高的國民黨不分區立委當選人韓國瑜則抽中青島二館3506研究室。對此，媒體人黃揚明就在臉書直呼這間辦公室堪稱「籤王」，該辦公室第七、八、九、十屆立委全數連任失敗。

禁不分區雙重黨籍　黃珊珊這樣說

禁不分區雙重黨籍　黃珊珊這樣說

晤美眾院台灣連線主席　柯文哲：須提前因應北京在賴清德就職後動作

晤美眾院台灣連線主席　柯文哲：須提前因應北京在賴清德就職後動作

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

避免讓年輕人虛擲1年　民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」

避免讓年輕人虛擲1年　民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」

關鍵字：

柯文哲民眾黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

快訊／聯電、英特爾宣布晶圓代工合作！　共同開發12奈米製程平台

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面