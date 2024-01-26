立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長之爭，結果將在2月1日揭曉，身為關鍵少數的民眾黨究竟會怎麼做，民眾黨主席柯文哲今日（26日）將親自與立院黨團開會討論，目前已知共有5種方案，除了挺藍或挺綠，也有投給自己、分裂投票等選項，但詳細結論可能暫時不會對外公布，以免太早暴露底牌。

▲立法院龍頭之爭，民眾黨有望在今日得出結論。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

立法院龍頭之爭，國民黨推出韓江配，民進黨推出游昌配，民眾黨則還在觀望中。爭取連任的現任立法院長游錫堃25日接受專訪時，被問到萬一沒選上，是否會願意跟其他立委一樣，回到委員會去質詢，他自信喊話，「我有信心連任立法院長！」

國民黨方面，韓國瑜25日受邀前往為國民黨新科立委舉辦的「如何當個好立委」戰鬥營，他在致詞時以老鷹展翅高飛的故事提醒新科立委，當小鷹展翅成功的時候，不能忘記下面有狐狸在等，希望大家可以好好問政，同時又能平平安安。

而身為關鍵少數的民眾黨，未來動向究竟會怎麼走，各界都在關注中。雖然前幾天有傳聞聲稱柯文哲已經決定挺韓國瑜，但柯文哲辦公室發言人陳智菡澄清，毫無所悉也尚未定案。

根據《聯合新聞網》報導，目前已知民眾黨有5種方案，挺藍、挺綠、投給自己、開放投票、分裂投票，柯文哲26日將親自與立院黨團開會討論，但可能暫時不會公布結論，以免太早暴露底牌。