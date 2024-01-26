柯文哲邀國會龍頭參選人到民眾黨團說明　國民黨：內部還要討論

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日表示，民眾黨已經提出國會改革四項要求，因此還是主張公開透明的政治價值，不管藍綠，院長候選人都來黨團溝通或座談會。對此，國民黨秘書長黃健庭表示，各種不一樣的策略，內部還要討論一下，但是黨團的自主性以及團結一定會堅守的。

柯文哲表示，關於立法院院長副院長選舉，大家都很關心，經過討論後，決定不管是國民黨、民進黨，所謂的院長副院長候選人，就直接到黨團來，不要說是政見發表會，最起碼是一個溝通或座談會。

黃健庭表示，這個內部還要再討論一下，民眾黨的態度到底是怎麼樣，有時候也有很多聽說，各種不樣的策略，內部一定會討論，但是黨團自主性、團結、團進團出，國民黨一定會堅守的。

另，對於國民黨因財務問題，今年國民黨黨工，依然沒有年終獎金。黃健庭提到，國民黨財務非常困難，每年都需要靠主席及全黨上下募款來支撐基本財務需求，對於辛勤付出的黨工，沒有得到合理的待遇感到不捨也抱歉，但是會盡最大可能，來給黨工及專職幹部們應有的報酬，沒有辦法盡如人意，但已經盡最大努力，尾牙的部分也訂了2月5日，尤其今年大選年非常辛苦，希望可以慰勞大家的辛勞。

