快訊／國會龍頭支持誰？柯文哲再出招　邀藍綠候選人赴黨團發表政見

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日與8位準立委開黨團會議，在會議後受訪說，民眾黨已經提出國會改革四項要求，因此還是主張公開透明的政治價值，不管藍綠，院長候選人都來黨團溝通或座談會，「願意來的我們就接待他們，閉門會議，不會像君悅那樣直播」，邀請到黨團說明想法。柯說，還是堅持國會四項改革要執行，雖然有些不是院長職權，但還是要表示態度。另外，柯文哲也說，一定會團進團出，若抓到就開除黨籍。

柯文哲表示，關於立法院院長副院長選舉，大家都很關心，經過討論後，既然台灣民眾黨已經提出4項國會改革要求，人事同意權、聽證調查權、立委利益迴避問題、相關經費公開透明使用，還是主張公開透明的政治價值，「所以我們決定，不管是國民黨、民進黨，所謂的院長副院長候選人，就直接到黨團來，不要說是政見發表會，最起碼是一個溝通或座談會」。

柯文哲強調，願意來的就會接待他們，「當然我們還是接待他們，如果事後有記者會那另外，絕對不會搞像君悅這樣媒體現場直播」。

「結論是這樣，請兩黨的候選人到我們黨團來，正式跟我們8位立委說明想法。」柯文哲強調，民眾黨還是堅持國會改革4項要執行，也知道4項改革不見得是立法院長的職權，但最起碼要表示態度。柯也說，只要跟8位委員見面就可以，不用凡事都用到他。

媒體追問，希望幾號決定？柯文哲說，最好是下禮拜一，越早越好，大家有時間去思考。這也建立一個制度，即使是競選也是公開透明，公開透明的競選過程，「我們也是經過民主程序的投票來決定，這樣比較好，不然每個都私下要見面幹什麼，壓力太大」。

柯文哲也證實，國、民兩黨都說要私下拜訪，「很多啊，講個笑話，什麼叫關鍵少數？每天接到很多你不想接到的電話叫關鍵少數」。