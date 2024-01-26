蔡壁如自曝黨內尾牙沒獲邀　吳子嘉揭內幕：簡單粗暴

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨立委蔡壁如自曝未受邀參加民眾黨尾牙，掀起各界議論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「這個有點離譜」，畢竟蔡壁如功在民眾黨，他覺得這個鬥爭是屬於比較低層次的，像小朋友之間的處理方式，而且民眾黨主席柯文哲在爭取蔡壁如回來的過程中，或許也不是非常順利。

▲蔡壁如自曝沒有人通知她尾牙的事情。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡壁如25日和國民黨議員凌濤一同召開記者會，談論台中選戰經歷、在野合作法案、未來國會改革方向等議題，期間被問到是否有參加民眾黨24日舉辦的尾牙，她先是停頓一下才笑答，「可能是距離的美感，沒有人通知我，但是因為我在地方上也在忙著謝票啦」。

消息傳開之後，掀起各界議論。吳子嘉25日在政論節目《關鍵時刻》中直言，「這個有點離譜」，畢竟蔡壁如應該是功在民眾黨，這次台中選情在最後1個月的時間裡，新聞版面幾乎都是蔡壁如。主持人劉寶傑聽到這裡也補上一句，「而且重點是，柯文哲在台中的選票是漂亮的。」

吳子嘉接著說道，這個鬥爭他覺得是屬於比較低層次的鬥爭，像是小朋友之間的處理方式，不太禮貌，「本來這些人就是簡單粗暴」，況且柯文哲也不是每件事情都知道，因為柯是神經線很大條的人，不會管這些細節。

吳子嘉認為，以目前的狀況看來，可能柯文哲在爭取蔡壁如回來的過程，也不是非常順利，因為蔡對柯拋出的中央委員職務，沒有非常熱情的回報，「我覺得蔡壁如的關係，應該目前，大家就變成君子交好，大家彼此維持一個客氣的『遠距離的美感』，台中跟台北的距離應該是夠維持美感的。」不過，關於外界揣測，民眾黨方面尚未做出相關回應。