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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媽媽市長盧秀燕陪廖偉翔掃街　齊喊未來全力拚捷運藍線

▲超強吸票機來了！媽媽市長盧秀燕陪廖偉翔掃街　齊喊未來全力拚捷運藍線。（圖／廖偉翔競選總部提供）

▲媽媽市長盧秀燕陪藍營立委候選人廖偉翔掃街，齊喊未來全力拚捷運藍線。（圖／廖偉翔競選總部提供）

記者游瓊華／台中報導

2024大選倒數11天，藍營立委候選人廖偉翔挑戰台中中第四選區(西屯、南屯)，欲拚綠地變藍天，藍營黨內大咖也接連至此助陣，台中市長盧秀燕今（2）日下午陪同廖偉翔以車隊掃街，受到民眾熱情迎接，至於西屯、南屯民眾最關心的捷運藍線，兩人更共同表示「一定全力拚藍線」。

盧秀燕可謂「超強吸票機」，車隊出發不久，就有沿街民眾按下車窗拍照、揮手比讚，更有民眾大喊「盧市長加油！廖偉翔凍蒜！」

廖偉翔表示，民進黨政府過去幾年處處卡台中預算、卡建設，分配預算及建設「大小眼」，不只阻礙台中發展的機會，也讓台中人相當委屈。

廖偉翔指出，尤其對於西屯、南屯交通運輸極為重要的「台中藍線」，綜合規劃核定仍躺在行政院超過255天，仍遲遲不開會討論；反觀高雄黃線的綜合規劃僅83天就火速通過。

廖偉翔承諾，未來進入國會要做的第一件事，就是要求行政院盡速核定「台中藍線」，完成台中市民盼了20多年的大型建設。盧秀燕也說，台中非常需要會爭取大預算、大建設的立委，廖偉翔尚未當選就已積極為藍線發聲，希望偉翔能成功進入國會，與她各自在中央、地方一起為台中藍線努力。

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