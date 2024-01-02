民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選





▲黃國昌「全家去投票，我們一定贏」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／新北報導

2024總統大選倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲、民眾黨副總統候選人吳欣盈2日啟動車掃行程，兩人分進合擊在不同縣市掃街。民眾黨不分區立委候選人黃國昌下午也向支持者喊出3項具體行動，提及透過內參民調精算，只要年輕人投票率達到85％，柯文哲就會當選。

黃國昌、競選總幹事黃珊珊等人2日下午於新莊競總舉辦「全家去投票，我們一定贏」記者會，黃國昌表示，此次為什麼會有這麼高的民意希望政黨輪替，是因為民進黨執政無能、黑金貪腐、專制霸道，但人民希望下架一個執政無能、黑金貪腐、專制霸道的目的，絕對不是要換上另一個有相同紀錄的國民黨，這也是柯文哲競選主軸「棄藍綠，保台灣」由來。

黃國昌提及，在目前三分天下狀態中，要提出3個非常具體的行動，呼籲所有支持柯文哲新政治理念的朋友們，第一個最具體的行動，就是請所有年輕朋友們「相約去投票」，從內參民調顯示，20歲至29歲投票率波動大，所以柯文哲下達第一個動員令，就是希望年輕人投票率達到85％，只要到達的話，柯文哲就能順利贏得選舉，真正推倒藍綠高牆。

黃國昌指出，第二是繼續貫徹「五五計畫」，每週5天、每天5分鐘打電話關心爸爸媽媽爺爺奶奶，柯文哲此次競選主軸為「社會共融」，且共融概念可延伸到家庭中；由於柯文哲60歲以上長輩支持度較低，所以希望民眾能繼續貫徹「五五計畫」，且至今已取得相當的成效，無論是活動或街頭，都可看到越來越多年長朋友加入改革團隊。

黃國昌說，第三個重要的是「白紙運動」，希望所有支持者在一張白紙上寫下心願，寫下為什麼支持柯文哲，以及希望台灣未來變成什麼樣子，並上傳到網路社交平台上，讓周遭親友看見，或是在柯文哲、吳欣盈車掃時拿出來，讓柯吳看見大家的心願，最後於1月12日「選前之夜」塞爆凱道。