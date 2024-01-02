直擊／柯文哲車掃首日！攻侯友宜新北本命區　2藍小雞幫喊「加油」

▲柯文哲新北板橋車掃。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲2日啟動全台車掃行程，上午從新莊競選總部出發，下午到板橋繼續車掃。柯文哲上午質疑國民黨總統候選人侯友宜將防彈玻璃升高，但車掃過程又下降一半，然而板橋車掃時又上升10公分；此外，儘管「藍白總統合」破局，但除了上午國民黨新莊區立委候選人蔣欣璋以外，板橋西區立委候選人林國春也向路過的柯文哲喊加油。

柯文哲2日上午9時於新莊競總舉辦「Team KP車隊掃街」記者會，首站從新莊競總前的中華路三段出發，在新北市議員陳世軒的陪同下，途中有許多民眾與支持者拿著旗子喊加油，且經過蔣欣璋的競選總部時，只見蔣率一大批人向柯文哲大喊「柯文哲加油」，引發媒體關注搶拍。

▲蔣欣璋替柯文哲加油。（圖／記者袁茵攝）

除此之外，柯文哲在車掃前記者會被問及，侯將防彈玻璃拆一半，似乎想貼近民眾等問題，柯文哲當時說要建立尊重專業的文化，如果國安團隊基於職責，覺得應該要怎麼做，「從這個小動作就知道，什麼樣的人會去政治干擾一個政府正常運作。」

但當車掃正式開始後，柯文哲又臨時下車，並將防彈玻璃下降一半，使媒體質疑「自打臉」，而柯則說自己已問過專業，因為玻璃反光太厲害。

▲柯文哲新莊車掃前期，防彈玻璃仍維持正常高度。（圖／記者林敬旻攝）

▲但當新莊車掃到一半時，柯文哲的防彈玻璃突然下降，並稱是因為會反光。（圖／記者林敬旻攝）

不過，當下午2時的板橋車掃準備啟動之前，只見柯文哲車輛的防彈玻璃又上升了10公分，媒體詢問是否因維安考量？柯文哲僅說「對啊！還是要照國安局的⋯我要聽從專業意見。」

而當柯文哲板橋車掃行程開始後，由於一開始時間點較早，路上民眾並不多，但還是有部分騎士會停下來向柯文哲揮手，甚至還有一台正在執勤的救護車也突然搖下車窗，向柯文哲比「讚」的手勢，直至下午4時左右學生陸續下課，人潮才逐漸湧現。

另外，柯文哲車隊也路過林國春競選總部，而林國春就正好站在對面向民眾拜票，此時只見林國春先是幫柯文哲喊「加油」，柯隨即也幫林喊「加油」。

▼柯文哲新北板橋車掃，防彈玻璃又悄悄升高10公分。（圖／記者袁茵攝）

▼林國春向柯文哲喊加油。（圖／記者袁茵攝）