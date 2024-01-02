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南下嘉義力挺王美惠　賴清德肯定地方建設...呼籲選民支持

▲▼ 2024開工日！賴清德助攻王美惠 喊建設地方的優秀立委一定要留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼賴清德助攻王美惠 ，對選民喊話，建設地方的優秀立委一定要留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年開工首日，民進黨總統候選人賴清德今（2）日在嘉義市立委王美惠陪同下，前往嘉邑玉皇宮、王靈宮五顯帝廟參香祈福，祈求新的一年平安順利。

▲▼ 2024開工日！賴清德助攻王美惠 喊建設地方的優秀立委一定要留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

選戰進入白熱化階段，賴清德再度前往嘉義市參香祈福，吸引不少支持者前往替兩人加油打氣。賴清德致詞時也強力替王美惠拉票，大讚其一路走來為台灣、為嘉義奉獻，服務鄉親的精神從未改變，但此次卻屢屢被不實的謠言抹黑，請鄉親們一定要給予支持，現場也高喊「賴清德凍蒜！王美惠凍蒜！」

▲▼ 2024開工日！賴清德助攻王美惠 喊建設地方的優秀立委一定要留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴清德也細數近年來政府福國利民政策，包括甫上路的新制育兒津貼，以及公私立學校學雜費補助，並全面推動高中職免學費等多項措施，獲得現場鄉親的熱烈回應。

▲▼ 2024開工日！賴清德助攻王美惠 喊建設地方的優秀立委一定要留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也表示，從助理到議員如今擔任立委，自己從未忘記她是來自嘉義，立法院除了議場抗議外，她從來沒有在台北過夜，白天開會晚上一定回到嘉義，關心地方與鄉親，選戰開打至今，不實謠傳稱她沒有爭取建設，這都是不實的抹黑。

王美惠細數4年來為嘉義市爭取重大建設，包括嘉義社宅從無到有，爭取興建停車場解決交通問題，污水下水道建設也獲得中央支持，而未來還有輕軌、嘉義圖書總館等，都需要政策延續，她會繼續努力向中央爭取、與市政府合作。選戰不到2周時間，請大家一定要幫她催票、固票、拉票，堅定守護嘉義市關鍵一席立委。

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