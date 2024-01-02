　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

▲總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅特地專程到場聆聽。 （圖／記者陳弘修翻攝）

▲沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。立委候選人李柏毅專程到場聆聽。 （圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

因應台積電進駐高雄與產業升級，中華民國工業區廠商聯合總會2日邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅特地專程到場聆聽，他除了感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助，以及推動讓台積電落腳楠梓，在左楠已成為半導體重鎮的此刻，也承諾未來會替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。

沈榮津在高雄發表的一小時演說，主題為「台灣產業發展與未來趨勢」，過程中，他暢談台灣產業由高階製造到智慧製造的轉型，同時也說明2050淨零轉型的世界趨勢。對於未來，他認為，台灣有可信賴的基礎環境吸引國際大廠投資，半導體產業的優勢磁吸全球供應商，共同合作打造半導體先進製程中心。

對於特地到場全程聆聽沈榮津演說，李柏毅也表示，沈榮津是相當支持產業發展的文官，早在2010年，沈榮津在楠梓擔任加工區處長時，就曾建議前高雄市長陳菊、副市長劉世芳打通外環西路，以便利員工通勤。

▲總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅特地專程到場聆聽。 （圖／記者陳弘修翻攝）

▲沈榮津赴（圖左一）、李柏毅（圖右一）。 

▲總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅特地專程到場聆聽。 （圖／記者陳弘修翻攝）

李柏毅回憶，那時候，他擔任市長辦公室主任，負責協調各局處，市府最後以兩億獨資開闢外環西路，方便後勁、右昌與左營民眾通勤。

李柏毅表示，他非常感謝沈榮津擔任經濟部長、行政院副院長時，協助推動台積電進駐中油廠區，讓左楠成為半導體產業的核心。陽明交通大學確定在左營設立分校，114學年招收半導體及AI碩博士生，以挹注高雄的高科技產業人才庫。不僅如此，去年八月中山大學成立半導體學院，立委劉世芳也在2021年成功推動左楠地區的高中職學校與大學及產業合作，成立半導體及數位產業的先修學程，再再顯示高雄是未來台灣半導體產業的核心。

李柏毅也強調，他承諾未來將全力協助人才培育，並大力推動園區交通，例如捷運紫線、楠梓交流道引道、新台17線等交通建設，以及增設藍田國小，結合雙語國家政策，推動雙語學校，完善整體教育環境，吸引更多半導體與AI產業的高階工程師來高雄。

ET快訊
火勢包圍飛機！女乘客憶「最長的5分鐘」痛哭：快讓我們出去
李在明被割破頸靜脈！現況曝光
羽田機場跑道關閉！多班次恐延誤取消
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝
快訊／海保廳飛機「變成殘骸」　現場畫面曝光
快訊／楊紫瓊親上火線「公開嬰兒身分」
羽田機場2機擦撞爆炸！海保廳飛機「5人罹難」　客機17人傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息一次看　7行政部門嚴守澄清

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息一次看　7行政部門嚴守澄清

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

周冬雨遭挖黑料、潑髒水！　宣戰強權發聲：不要讓我們的善良被利用

男泡網咖50小時「沒起來過」！店員一看…已經往生了

李紫嫣滿20歲被准交男友　李㼈：想玩的要看你玩不玩得起

擦撞後機艙內升溫！女乘客憶「最長的5分鐘」哭：快讓我們出去

才剛拿下金馬影帝！吳慷仁無預警「公開新身份」　西裝帥照曝光

慧洋船隻都暫停航行紅海　載鋰離子電池船隻冒煙但無明火

羽田機場飛機相撞釀5死　日前航空管制官分析原因

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

《死期將至》反思人生8金句：願望不是成為有錢人，只希望過平凡生活

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

媒體問家族土地逾500筆　李妍慧：沒違法「全都露」

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

2024北5區立委選情膠著…

違者最重罰200萬！　中選會：1月3日零時起不得發布、散佈民調

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

圖／柯啟動車掃　因1理由降防彈玻璃

更多熱門

相關新聞

黃：年輕人投票率達85％柯就當選

黃：年輕人投票率達85％柯就當選

2024總統大選倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲、民眾黨副總統候選人吳欣盈2日啟動車掃行程，兩人分進合擊在不同縣市掃街。民眾黨不分區立委候選人黃國昌下午也向支持者喊出3項具體行動，提及透過內參民調精算，只要年輕人投票率達到85％，柯文哲就會當選。

助選王美惠！賴清德籲選民支持

助選王美惠！賴清德籲選民支持

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

直擊／柯攻侯本命區　2藍小雞喊加油

直擊／柯攻侯本命區　2藍小雞喊加油

黃敏惠陪同張秀華路口拜票

黃敏惠陪同張秀華路口拜票

關鍵字：

李柏毅2024立委2024高雄市立委

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／羽田機場飛機起火原因曝！撞海上保安廳飛機

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

即／日航客機羽田機場爆炸！機上367人逃出

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面