沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

▲沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。立委候選人李柏毅專程到場聆聽。 （圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

因應台積電進駐高雄與產業升級，中華民國工業區廠商聯合總會2日邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區發表演說。民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅特地專程到場聆聽，他除了感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助，以及推動讓台積電落腳楠梓，在左楠已成為半導體重鎮的此刻，也承諾未來會替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。

沈榮津在高雄發表的一小時演說，主題為「台灣產業發展與未來趨勢」，過程中，他暢談台灣產業由高階製造到智慧製造的轉型，同時也說明2050淨零轉型的世界趨勢。對於未來，他認為，台灣有可信賴的基礎環境吸引國際大廠投資，半導體產業的優勢磁吸全球供應商，共同合作打造半導體先進製程中心。

對於特地到場全程聆聽沈榮津演說，李柏毅也表示，沈榮津是相當支持產業發展的文官，早在2010年，沈榮津在楠梓擔任加工區處長時，就曾建議前高雄市長陳菊、副市長劉世芳打通外環西路，以便利員工通勤。

▲沈榮津赴（圖左一）、李柏毅（圖右一）。

李柏毅回憶，那時候，他擔任市長辦公室主任，負責協調各局處，市府最後以兩億獨資開闢外環西路，方便後勁、右昌與左營民眾通勤。

李柏毅表示，他非常感謝沈榮津擔任經濟部長、行政院副院長時，協助推動台積電進駐中油廠區，讓左楠成為半導體產業的核心。陽明交通大學確定在左營設立分校，114學年招收半導體及AI碩博士生，以挹注高雄的高科技產業人才庫。不僅如此，去年八月中山大學成立半導體學院，立委劉世芳也在2021年成功推動左楠地區的高中職學校與大學及產業合作，成立半導體及數位產業的先修學程，再再顯示高雄是未來台灣半導體產業的核心。

李柏毅也強調，他承諾未來將全力協助人才培育，並大力推動園區交通，例如捷運紫線、楠梓交流道引道、新台17線等交通建設，以及增設藍田國小，結合雙語國家政策，推動雙語學校，完善整體教育環境，吸引更多半導體與AI產業的高階工程師來高雄。