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台南選情！「賴百億才是真黑金」　李全教籲賴清德出面說明

▲李全教呼籲賴清德不要迴避，正在參選中華民國總統的人，有必要為這五個重大瑕疵公開說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲李全教呼籲賴清德不要迴避，正在參選中華民國總統的人，有必要為這五個重大瑕疵公開說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南第四選區立委候選人李全教，2日公開質疑賴清德，近日所涉及五大瑕疵，不要再把人民的聲音不當一回事了。

針對李全教的質疑，賴清德陣營尚無回應。

李全教指出，第一，前幾天公布高端疫苗董事會及審計會流出的3份現場錄音檔，內容有高端董事長張世忠、總經理陳燦堅等人的對話，提及高端疫苗「不能低於7百元」、超過7百元的部分「統統拿到董事會」，並有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」，此事攸關全民健康及政府是否有人發國難財、私相授受？賴清德身為執政黨的黨主席應該回應！

第二，台南縣前縣長蘇煥智揭發賴清德老家的種種說謊行徑，除了原本的舊工寮不在原址，2002年前是空地，房屋也是新建的違建，連買賣雙方到2007年賴清德和其兄獲得分割繼承，接著贈與給兒子，趙少康在辯論會上更爆出國安單位四年每月花租金、人力進行這棟高級工寮進行維安，與賴清德說詞完全不符，就像柯主席說的，當你說了一個謊，就要再講十個謊來圓！

▲李全教呼籲賴清德不要迴避，正在參選中華民國總統的人，有必要為這五個重大瑕疵公開說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三，賴清德的前親信、工策會總幹事王敏行，看不慣賴清德的雙重標準，站出來指控當年台南市議長賴美惠，涉嫌向議員買票賄選，賴全部都知情，而2015年賴清德指控時任議長李全教賄選，卻忘了4年前他力挺的賴美惠也花錢買議長！

第四，民進黨創黨元老，前立委魏耀乾公開指出掌握賴清德的貪污鐵證，其中一個白手套已經腦溢血在加護病房不省人事，依然向其夫人索取8億元的金額，並大罵賴清德和洪其昌是政治騙徒，卻只得到一個發言人「官方」的回應。

▲李全教呼籲賴清德不要迴避，正在參選中華民國總統的人，有必要為這五個重大瑕疵公開說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五，前立委邱毅日前在直播節目上明確告訴大家，賴清德除了賴廷與、賴廷彥兩個兒子以外，還有一個叫做賴廷翰，是賴當時立院助理的莊雅芬之子，引起熱議，加上2015年董念台就曾公開懸賞100 萬找出賴清德的私生子，對此賴清德當時並沒有提告誹謗，也就沒有更進一步的消息，公開呼籲賴清德參選人應該一次講清楚。

李全教強調，連民進黨的元老們都看不下去新潮流在台南作威作福，他呼籲賴清德不要迴避，正在參選中華民國總統的人，有必要為這五個重大瑕疵公開說明，而不是一直讓發言人出來講些無關緊要的話來迴避。

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