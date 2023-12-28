共創廉能水環境　中水、五河分署邀檢調與廠商座談

▲兩分署長皆強調與檢、調、廉、警等機關的合作至關重要，透過密集交流、聯繫管道等建立實質合作，並利用科技輔助執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中區水資源分署及第五河川分署於在湖山水庫管理中心共同舉辦水利工程透明廉政暨企業誠信座談會，邀請包括台灣雲林地方檢察署、台灣嘉義地方檢察署、法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣政府、經濟部水利署暨所屬機關及與主辦機關有業務往來的廠商共同參與。

說明會由中水分署長莊曜成長及五河分署長吳明華共同主持，中水分署以湖山水庫周邊設施改善工程為例，說明兼顧工程同時加入植樹減碳、再生料使用等綠色工法，展現現代工程進步思維；五河分署則藉由介紹疏濬工程及石牛溪治理工程，說明河川分署在工程採購及履約階段透明作為。再由雲林地檢署朱啟仁主任檢察官進行廉政宣講，提升機關同仁承辦業務和相關法令的正確認知，另分享相關案例，宣導企業誠信履約的重要。

會中，兩分署長皆強調與檢、調、廉、警等機關的合作至關重要，透過密集交流、聯繫管道等建立實質合作，並利用科技輔助執法：如遠端監管系統、智慧控制系統、UAV監控等，再以公開透明的措施，強化民力監督，公私協力聯手提升水利工程品質。

水利署第五河川分署指出，透過這次座談會，也讓廠商了解政府機關行政公開透明的作為及決心，藉由會中的交流與討論，獲取企業界認同，秉持誠信履約、善盡社會責任，為社會大眾提供優質的水利建設，創造更好的生活環境。

▲中區水資源分署及第五河川分署共同舉辦水利工程透明廉政暨企業誠信座談會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）