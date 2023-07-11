新北板橋區公所廉政座談會　公私協力合作社會永續共好

▲新北板橋區公所廉政座談會。板橋區長陳奇正（中）、政風處主任秘書林佑宗（右1）和新建工程處主任黃宗文（左2）與勞檢處專員許怡萍（右2）及政風室主任謝蕙珊（左1）。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府板橋區公所今（11日）與業務承辦同仁、工班人員及目前承攬公所契約54家廠商代表，於6樓禮堂舉辦「112年企業誠信與採購實務廉政座談會」，由區長陳奇正主持，並特別邀請新北市政風處主任秘書林佑宗、新建工程處主任黃宗文及勞動檢查處專員許怡萍擔任講座。陳奇正表示，透過與企業夥伴面對面交流意見，促進公私協力合作，持續推動企業誠信治理及建構優質清廉採購環境。

板橋區公所表示，公所在今年5月16日辦理112年員工廉政教育訓練暨廉政法紀教育宣導講習，參訓人員對講習整體滿意度達9成以上，並希望再規劃工程倫理、契約實務及爭議案例解析等課程；又5月間發生台中捷運遭建案吊臂掉落砸中車廂重大工安事件，基於強化工安意識之必要，再次邀集同仁及廠商代表進行座談。

板橋區公所指出，本次座談會由板橋區公所、新北市政風處、新建工程處及勞動檢查處合作辦理，由市府政風處林佑宗主任秘書講授「從貪瀆實例分析公務員常見法律責任-兼談遇司法強制執行之應配合注意事項」、新建工程處黃宗文主任講授「政府採購履約管理（含驗收）及爭議處理解析」，以及勞動檢查處許怡萍專員講授「職場安全衛生管理」，結合廉政法規、採購實務及職安衛管理等三大面向進行宣導和綜合座談。

座談會現場另播映新北市政風處與工務局合作拍攝廉政微電影《友廉劇場》及反賄選宣導影片，籲請參與座談人員本於公私協力、攜手相廉，秉持便民、利民、愛民的理念，讓社會永續共好。