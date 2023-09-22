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雲林企業誠信「廉曙環保綠能永續」論壇...產官學200人齊聚

▲「廉曙環保綠能永續」企業誠信論壇活動，特邀產官學人士約200多人共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「廉曙環保綠能永續」企業誠信論壇活動，特邀產官學人士約200多人共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（22）日辦理「廉曙環保．綠能永續」企業誠信論壇活動，特邀法務部廉政署、雲林地檢署、環境部化學物質管理署、經濟部能源局、雲林縣調查站、台灣中油公司、太陽光電發電系統商業同業公會、台灣風力發電產業協會、台塑企業麥寮管理部及營建、綠能及環保業務等產官學人士約200人共襄盛舉。

雲林縣在今年訂定為「減碳生活行動年」，雲林縣長張麗善指出，近年來配合中央政策持續推動綠能產業，致力推動產業、綠能、生態共贏的三贏措施，秉持「綠能三不三要」指導原則，並依永續發展(SDGs)為目標，在「地盡其利」下持續推動綠能發展，積極朝綠色供應鏈的綠能城市目標發展。

廉政署署長莊榮松表示，誠信是公私部門共同的核心價值，廉政署近年積極倡議企業誠信、健全法遵制度及透明監控機制，希望透過公私部門深化交流及提供服務，建立公私協力夥伴關係，共同推動誠信治理，期望能深化公私交流及企業服務，協助公私部門建立廉潔效能新文化。

雲林地檢署檢察長戴文亮指出，雲林地檢署與雲林縣政府，法務部調查局、環保署環境督察總隊等機關單位成立「雲林地區國土保育聯繫平台」，聯手打擊破壞與污染國土與環境之不法犯行，為遏阻妨害綠能產業發展犯罪，有效發揮業務聯繫與防貪功能，將持續與轄內各政風單位查察不法外力干擾，共同維護國家既定之核心能源政策。

環境部化學物質管理署副署長簡慧貞說明，化學署以「全面管理化學物質、建立綠色無毒家園」為施政目標，未來將透過法規制定、政策規劃與落實執行，掌握國際上化學物質管理的動態與趨勢，並就重要議題整合相關部會的管理能量，完善管理化學物質，並以建立永續發展為初衷，期待兼顧經濟發展與環境保護平衡。

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