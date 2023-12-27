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搶攻跨年旅遊潮！劍湖山推超殺優惠　門票最低1元還有機會出國

▲今年是劍湖山世界第十七次舉辦摩天輪跨年晚會，以「愛遊世界」為主題，推出雙跨年活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年是劍湖山世界第十七次舉辦摩天輪跨年晚會，以「愛遊世界」為主題，推出雙跨年活動。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

歲末年終極經營跨年狂歡的時刻，今年劍湖山世界特別於2023年12月30日至2024元旦，連續三天假期推出「當日壽星憑證購票只要1元」的超殺優惠，此外，今年與kkday合作，推出「愛遊劍湖山世界」好禮獎不完抽獎活動，只要到劍湖山跨年，就有機會抽到雙人來回機票。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年是劍湖山世界第十七次舉辦摩天輪跨年晚會，以「愛遊世界」為主題，推出雙跨年活動，12月30日首波跨年活動在小威の海盜村維京沙灘舉辦，晚上5點50分由雲火火舞團帶來「焰光盛舞」，晚上6點20分施放300秒的沙灘花火秀，晚上6點50分在幸福廣場施放高空煙火秀，為跨年首波活動畫下完美句號。

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12月31日跨年夜，遊樂設施熱力開放至晚上10點，跨年晚會於晚上8點在幸福摩天輪前，由主持人蔡昌憲、DJ童童，依序帶領蔡多多、Miusa、SOUL BEATS、榕幫、Yappy、翊庭、KIRE、采子、徐暐翔、163 braces、李晉瑋、未來少女－紫月光等，陸續於晚會中閃亮登場，而備受矚目的摩天輪跨年煙火，將於23：54由400台無人機璀璨登場後，帶來精彩的888秒跨年大秀。還可以下載全台唯一AR導覽「USEE TO GO」，晚上6點即可搶先在自己的手機，體驗摩天輪煙火秀的魅力。

▲今年是劍湖山世界第十七次舉辦摩天輪跨年晚會，以「愛遊世界」為主題，推出雙跨年活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲12月30日晚上6點20分將在小威の海盜村維京沙灘施放300秒的沙灘花火秀。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界與kkday合作，推出「愛遊劍湖山世界」好禮獎不完抽獎活動，活動時間從2023年12月30日至2024年04月07日，在劍湖山世界主題樂園現場購買450元以上之票種、於渡假大飯店、樂園等指定餐飲賣店消費滿450元就送摸彩券乙張，首波獎項將在跨年晚會一開始就抽出，韓國雙人來回機票、劍湖山渡假大飯店住宿券、主題樂園年票等好禮，而第二波和第三波的抽獎活動將分別在2024年2月15日和04月7日進行抽獎。

而跨年連假也加碼推出優惠活動，限時2023年12月30日至2024元旦連假三天，全日暢玩門票七折，只要699元(原價999元)、午後一點起499元、12月31日限定優惠晚間八點起門票399元；而最受期待的壽星優惠再加碼推出「當日壽星」於生日當天入園，憑本人證件購票，門票只要1元、「當月壽星」憑本人證件購票，也享有399元之優惠價。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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